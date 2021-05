La Hora de Quito

Sábado, 15 Mayo 2021

Más del 80 % de la actividad en el archipiélago se debe al turismo. La vacunación contra la Covid-19 es la esperanza para atraer de nuevo a los viajeros internacionales.

La camioneta de Luis Jiménez no salió mucho del garaje durante el 2020. Ese taxista de 39 años, oriundo de la provincia de Tungurahua y residente en Galápagos, no tuvo turistas que transportar, en particular durante los meses de cierre total del archipiélago.

En mayo de 2021 espera su segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech. “Tenía un poco de miedo porque la gente decía que uno podía morirse uno o dos años después de vacunarse. Había comentarios de que se corría el riesgo de no poder tener hijos… Decidí no creerme cuentos, voy a vacunarme nomás”, afirma.

Para Jiménez, como la mayoría de la población del archipiélago, la vacunación representa la esperanza de un regreso a la vida normal.

El Estado ecuatoriano y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) lograron un acuerdo con Pfizer, para inocular al 100% de la población mayor de 18 años de las islas.

Las vacunas que ya llegaron fueron un adelanto del acuerdo que había negociado el Estado con Pfizer para el Ecuador. “Esto nos permitirá ver el efecto de rebaño en una población vulnerable”, dijo Juan Ochoa, encargado de la Estrategia de Prevención y Control de Enfermedades en Galápagos para el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Norman Wray, presidente del Cgreg, recalca que “la población de Galápagos es más vulnerable. Nuestro sistema de salud no tenía unidades de cuidados intensivos (UCI) al inicio de la pandemia. Hoy tiene una capacidad de 12 camas y estamos al tope… No resistiría un brote agresivo del virus”.

Campaña de la mano de la academia

El laboratorio creador de las vacunas accedió a adelantar el envío de dosis a cambio de un estudio de impacto de la campaña de inoculación.

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) está desarrollando el proceso, para estudiar los efectos de la vacunación masiva en una población cautiva. Así como “el impacto de otras variantes del coronavirus en una población mayoritariamente vacunada”, según Michelle Grunauer, decana del Colegio de Ciencias de la Salud de la USFQ.

Adicionalmente, la universidad apoyará en una campaña de promoción de la vacunación. “Mientras haya dosis, vacunaremos sin parar. Aparte de vacunar, vamos también a convencer a la gente de la importancia de vacunarse, porque hay todavía demasiados mitos, miedos, ignorancia sobre el tema”, explica Jaime Ocampo, decano de la escuela de Salud Pública de la USFQ, que ha desplegado una docena de doctores en las islas para apoyar la campaña.

Con esto se busca reactivar la economía de las islas, que estuvieron en el 2020 más de tres meses cerradas. Durante ese tiempo, hasta 2.000 galapagueños que se encontraban fuera del archipiélago no pudieron regresar a su casa.

“Una decisión difícil, no siempre bien comprendida pero indispensable para controlar la pandemia”, indica Wray.

Los primeros turistas, esencialmente ecuatorianos, empezaron a llegar el verano pasado con pruebas PCR negativas en mano. Pero la recuperación es un proceso que toma su tiempo.

Wray confirma que “en el 2019 teníamos 250.000 turistas al año. En julio del 2020, logramos abrir la operación turística en Galápagos y llegaron solamente 46 personas”. (La Hora)