El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Sábado, 09 Enero 2021

Gran expectativa se genera en torno al sector minero después de haber sido el cuarto producto más exportado por el país, en agosto del 2020, según cifras del Banco Central del Ecuador. Por lo que dos representantes del gremio aseguran que las acciones de este y el nuevo Gobierno deben estar encaminadas en su aprovechamiento.

Andrés Icaza, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló en una entrevista para Telediario que sin importar el Gobierno de turno, “el Presidente tendrá que entender que minería es una industria que en los últimos años ha sido el mayor captador de inversiones en el estado ecuatoriano, ha sido el mayor proveedor de exportaciones no petroleras durante el 2020, ha sido uno de los mayores generadores de fuentes de empleo, se han registrado aproximadamente 85 mil contratos en el Ministerio de Trabajo en el año que se cerró.”

Una actividad que atrae a la inversión extranjera y que se traduce en empleo formal para los habitantes de la zona de influencia de los proyectos mineros, asegura. Actualmente, existen dos grandes en proceso de producción: Mirador y Fruta del Norte, que conjuntamente tienen una inversión de $ 700 millones.

“La minería no es solo los grandes millones que afectan al erario nacional, minería tiene que ver con darle un plan B a alguien que no lo posee, en zonas donde el empleo formal no existe, en zonas donde la presencia estatal es muy baja”, dijo Icaza.

Agrega también que la gran tarea del próximo Gobierno es revisar los tratados de protección de inversiones, para que exista mayor interés en apostarle a Ecuador, frente a otros países vecinos. “Aquí lo que hay que recordar es que El estado ecuatoriano sale a pelear por captar esa inversión extranjera con los hermanos países de la región que tienen antecedentes en minería como Chile, Perú, México, como los tres más representativos de la región.”

Federico Auquillas, ex ministro de Minería, se refirió a la consulta popular por el Agua en Cuenca, referente a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en una zona determinada de recarga hídrica. “Nos estamos perdiendo una gran oportunidad de tener una actividad que genera empleo, riqueza, desarrollo, que trae nueva tecnología.”

Precisa que son dos los proyectos afectados de llegar a ejecutarse la consulta popular. “Río Blanco es un proyecto pequeño, en magnitud tiene por el orden de las 600 mil onzas de oro, y el otro proyecto es Loma Larga, que supera los 1.800 millones de onzas de oro.”

Con preocupación sostiene que esos proyectos quedarán abiertos para que la minería ilegal prolifere en la zona. “Donde hay mineral, existe la posibilidad que haya mineros ilegales.”

Los dos expertos coinciden que la tendencia en el mundo de una minería responsable permitirá avanzar hacia modelos de transporte más modernos, que disminuyan el problema planetario de la huella de carbono. Andrés Icaza aseguró que “la minería es el camino al cambio climático, la forma más rápida de reducir la huella de carbono en el ser humano, a través del transporte en mudándose a la movilidad eléctrica o a la movilidad híbrida.” (El Telégrafo)