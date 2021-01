1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Enero 2021

Este 7 de enero de 2021, la Empresa Pública Petroecuador adjudicó la exportación de 720.000,00 barriles de crudo Napo a la empresa estatal PTT International Trading Pte. Ltd., con un diferencial de USD -2,12 por barril.

El valor obtenido, en esta primera venta en el mercado spot, es el mejor diferencial presentado para la compraventa de crudo Napo desde agosto de 2019, fecha en la que se retomaron las ventas spot de este hidrocarburo, la cual representa un ingreso estimado para el Estado de USD 29.6 millones durante el mes de febrero, asegura la petrolera.

"El diferencial adjudicado para la entrega de crudo Napo en enero 2021, es el más beneficioso para Petroecuador que el registrado para ventas de largo plazo con empresas asiáticas, por un estimado de USD 1.90 por barril, que significa un ingreso adicional de USD 1.4 millones", enfatizan.

Para la exportación de 720.000,00 barriles de Crudo Napo, Petroecuador invitó a 48 empresas calificadas en el Registro de Clientes de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron seis (6) ofertas de las compañías: Empresa Nacional de Petróleo-ENAP (USD -2,31/bbl), Petrochina International CO. LTD. (USD -2,85/bbl), PTT International Trading PTE. LTD. (USD-2,12/bbl), Shell Western Supply and Trading Limited (USD -4,89/bbl), Tipco Asphalt Public Company Limited (USD -3,55/bbl) y Trafigura PTE. LTD. (USD -2,40).

Para garantizar la transparencia de los procesos de licitación, a la apertura de ofertas asistieron delegados del área legal de la Petroecuador, Unidad de Prevención y Lavado de Activos, Gerencia de Comercio Internacional, así como funcionarios de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), de la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos Naturales No Renovables y representantes de las compañías oferentes de manera remota.

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en dos (2) cargamentos de 360.000 +/-5% cada uno, que serán entregados en enero de 2021. Esta venta de crudo Napo estará regida bajo el Crudo Marcador West Texas Intermediate (WTI).