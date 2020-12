El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Lunes, 07 Diciembre 2020

La empresa pública Petroecuador EP informó este 6 de diciembre que ha "excluido" a la transnacional Vitol Inc. de su lista de proveedores y clientes, después de las denuncias de presuntos hechos de corrupción que se investigan en Estados Unidos.

En un comunicado oficial titulado: "Actual administración de EP Petroecuador no ha mantenido relación comercial con empresa investigada por sobornos, Vitol Inc.", Petroecuador señaló que decidió excluir a dicha empresa como parte de su lista de proveedores y clientes y "ya no será invitada, ni podrá participar en los concursos internacionales de ofertas para la compra–venta de hidrocarburos que realice la empresa pública ecuatoriana".

Se afirmó que en el actual gobierno de Lenin Moreno "todas las transacciones comerciales internacionales de hidrocarburos se han realizado a través de concursos, evitando de esta forma que se realicen intermediaciones".

Además, se aclaró que el "último contrato que mantuvo EP Petroecuador con la empresa Vitol Inc., realizado a través de un concurso público, fue el 7 de abril de 2020, para la exportación de 1’138.791,60 barriles de Fuel Oil 6, y finalizó en octubre del presente año, mientras que en la actual administración de la empresa pública no se realizó ningún concurso con esta empresa".

El pronunciamiento de la empresa pública se da a raíz de que el pasado martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un jurado federal del Distrito Este de Nueva York emitió una acusación en contra de un integrante de una filial estadounidense de una empresa comercializadora y distribuidora de petróleo multinacional, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos.



De acuerdo con la declaración, el ciudadano implicado es Javier Aguilar de 46 años, mexicano y residente en Estados Unidos, quien ha sido acusado formalmente de dos cargos: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y conspiración para cometer lavado de dinero.

Aguilar había sido exempleado de Vitol en Houston, y se lo acusa de haber, supuestamente, realizado pagos ilícitos por $ 870.000 a funcionarios ecuatorianos para que se le otorgue un contrato por $ 300 millones con Petroecuador.

Según el Departamento de Justicia, Vitol Inc. había acordado pagar en Estados Unidos una multa por sobre los $ 135 millones.

Este esquema de pago de sobornos a funcionarios se habría efectuado en Brasil, Ecuador y México. (I)



