Detalles Publicado el Martes, 01 Diciembre 2020

Para 2021 se proyecta que va a seguir la deflación. Es decir los precios van a seguir cayendo, no había razones para aumentar el salario básico. Así lo expresó el analista económico, José Hidalgo.

"El anuncio de no incrementar el salario es una decisión atinada porque estamos en un contexto donde no hay inflación, sino deflación, en el cual el poder adquisitivo de los salarios no se está deteriorando", indicó.

En entrevista con Notimundo, indicó que las dos compensaciones económicas también anunciadas este 30 de noviembre, serán un impacto para el fisco y una de ellas fue errónea pues dar un bono de USD 60 a las personas que ganan el salario básico sería erróneo porque los sueldos no han deteriorado su poder adquisitivo, por el contrario, ha mejorado.

Sin embargo, la segunda compensación de USD 100 dirigida a los ciudadanos que han perdido su empleo es una “buena decisión”.