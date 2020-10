1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 20 Octubre 2020

En agosto de 2020, las exportaciones mineras superaron los USD 120 millones, es decir 189% más que en el mes de julio del mismo año, en el cual alcanzaron los USD 42 millones.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, en agosto de 2020, los minerales ocuparon el cuarto lugar entre los productos más exportados por el país, después del petróleo, banano y camarón; logrando generar USD 120 millones, lo que representa el 6,76% de las exportaciones totales de este mes.

En este contexto, es importante indicar que pese a la emergencia sanitaria producida por el COVID 19, de enero a julio de 2020, el promedio de las exportaciones mineras mensuales es de USD 41,32 millones, lo que significa un 52,9% más del promedio registrado en las exportaciones de productos mineros del año 2019.

Entre enero y agosto de 2020, Ecuador ha exportado un total de USD 410,06 millones en productos mineros (excluyendo los productos industrializados provenientes de la minería no metálica, como la cerámica, vidrio, cemento, entre otros) formando parte de las exportaciones primarias no petroleras no tradicionales.

Los recursos generados de las exportaciones mineras contribuyen a la estabilidad de la economía del Ecuador, así como al fortalecimiento de la dolarización.