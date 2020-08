El Comercio de Quito

Viernes, 14 Agosto 2020

La devolución de impuestos es otra cuenta pendiente del Gobierno. La escasez de ingresos en la caja fiscal ha demorado el reembolso de recursos a los contribuyentes. La situación afecta a personas naturales y a empresas, que esperan una solución del Estado. Para ellos, ese dinero representa una importante fuente de liquidez en momentos de crisis económica.

Por el impuesto a la renta (IR) y el impuesto al valor agregado (IVA), el Fisco reconoció que se devuelvan USD 415,4 millones. De ese monto, se reintegraron 319,9 millones hasta el 29 de julio pasado, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Queda un saldo pendiente de USD 95,5 millones a favor de los usuarios.

Juan Madera, de 39 años, lleva semanas esperando por la acreditación. “Hice el trámite en junio, se supone que tenían que depositarme en 72 horas. Ya se acabó el mes y nunca pasó. Son USD 400 de devolución del IVA y del impuesto a la renta del 2018”.

Es la primera vez que Madera pide la devolución. No lo hizo en años anteriores “porque no necesitaba”. Esta vez solicitó porque sus ingresos disminuyeron. A causa de la pandemia del covid-19 le redujeron el sueldo en el trabajo y perdió otros ingresos extras. “Con la pandemia quedó en cero el negocio que tenía aparte como fotógrafo ‘freelance’ en bodas y eventos sociales, ya no tengo esos ingresos. Por eso pensé en pedir ese saldo y, así, completar mi presupuesto”.

Como él, decenas de contribuyentes reclaman en redes sociales al SRI y al Ministerio de Finanzas por el reintegro de los tributos pagados en exceso. Rentas Internas asegura que ha receptado y gestionado todas las solicitudes dentro de los plazos fijados en la norma vigente, sin suspensión.



