Detalles Publicado el Miércoles, 12 Agosto 2020

La Empresa Pública Petroecuador realizó este miércoles 12 de agosto la recepción y apertura de ofertas para la tercera venta spot de 2020, en esta oportunidad con un volumen de 6’480.000 barriles de crudo Oriente, de aproximadamente 24°API. Este concurso internacional se realizó bajo estrictos protocolos sanitarios en las instalaciones de la petrolera pública.

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, sostuvo que “este concurso es el más grande que se ha realizado desde que se retomaron las ventas spot, con una oferta de 6’480.000 barriles de crudo Oriente, que serán comercializados en 18 cargamentos de 360.000 barriles cada uno. Los procesos de comercialización de petróleo crudo que lleva adelante la empresa pública evidencian el compromiso por implementar políticas que permitan alcanzar los mayores beneficios económicos para el país, con procesos totalmente transparentes”.

EP Petroecuador invitó a 56 empresas reconocidas a nivel internacional y que están calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron ocho (8) ofertas válidas de las empresas: Core Petroleum LLC., Petrochina International, Phillips 66 Company, PTT International Trading PTE. LTD., Shell Western Supply and Trading Limited, Trafigura PTE. LTD., Unipec America INC. y Vitol INC.

Esta nueva venta de crudo Oriente en el mercado Spot, estará regida bajo el crudo marcador West Texas Intermediate (WTI).