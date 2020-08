1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 03 Agosto 2020

La asambleísta Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano, ha hecho un llamado al titular de la Asamblea Nacional, César Litardo para que se convoque a una nueva sesión, en la que se pueda proponer acciones específica ante la depredación de a riqueza de Galápagos.

En concreto la legisladora ha planteado un proyecto de resolución en la que se condena la pesca no sustentable ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, patrimonio natural de la humanidad.

Además, atenta contra las especies en peligro de extinción y toda la biodiversidad marina presente en la zona.

Un llamado a @CesarLitardo para que convoque a nueva sesión, en la que podamos proponer acciones específicas ante la depredación de la riqueza de Galápagos:#RetrocedeChina#ActúaLenin pic.twitter.com/2pSKq6nYTF — Dallyana (@dallyanapass) August 1, 2020

Resolución SOS-Galápagos by Ecuadorenvivo