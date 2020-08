1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 02 Agosto 2020

La pandemia y la paralización de actividades como la construcción provocaron una caída significativa en la producción de la cerámica plana que atraviesa uno de sus peores momentos.

Andrés Robalino, representante de la cámara de industriales de cerámica plana en el Azuay asegura que la situación es muy grave para la industria, “la no reactivación del sector de la construcción, la misma situación que vive el país al no poder reactivarse del todo, el nivel de contagios es elevado y eso implica que las ciudades aún no cambien de semáforo”.

Añade que es necesario proteger la producción nacional con medidas de defensa comercial, es decir, salvaguardias. Para el sector importador, la situación es grave en este momento y se complicaría aún más imponiendo aranceles como sugieren los productores.

Para Gabriela Uquillas, representante del sector importador de cerámica plana en el país, considera que en lugar de trabas es hora de abrir más el mercado, “de fomentar la construcción que utiliza la cerámica plana como materia prima y proteger al consumidor sin encarecer los bienes”.

La industria local sostiene que las importaciones les hacen mucho daño, a pesar de que este gremio es 100% ecuatoriano y genera fuentes de empleo, consideran que podrían estar amenazadas muchas plazas de trabajo. “Se van a perder más o menos 6 mil empleos y el 83% de la producción va a caer, la generación de divisas se acabará”, según Robalino.

Según la Asociación de Importadores de Cerámica Plana, los países de origen de las importaciones de cerámica plana son Perú, Colombia, China y España, mayoritariamente.

El Gobierno Nacional busca una solución integral competitiva entre los dos sectores. Lo que coinciden ambos gremios es en el golpe que han tenido debido a la pandemia, y los costos que esto ha representado para la industria. (El Telégrafo)