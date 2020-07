1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 06 Julio 2020

El presidente de la Asociación de Productores Bananeros, Byron Paredes, manifestó este lunes que pese a no contar con políticas públicas agropecuarias, Ecuador es una potencia agropecuaria por el esfuerzo que hacen quienes trabajan en el campo.

"Los productores del país en general estuvimos produciendo en el campo y en las aguas para poder servir a la ciudadanía y abastecer a los ecuatorianos para que en la mesa de cada familia no falte el alimento, durante la pandemia del covid-19", dijo.

No obstante, critica que al agricultor se le ha castigado con "precios de miseria". "Hay distorsiones en los mercados y ahí se necesita que entre el Estado a regular".

"El sector bananero no tiene una política adecuada de comercialización, con el cuento de que hay una sobre oferta se paga un precio inferior al reglamentado. Aunque hay empresas honradas, también son muchos los informales que abusan del productor", afirmó.

Por ello, y para hacerse escuchar, acudirán a todos los medios que les den cabida para exponer la propuesta del sector productor de alimentos, quienes además cuentan con la solución para salir de la crisis.

Y es que Paredes insistió en que la informalidad es un problema que perjudica a los productores, pero eso se corrige con políticas públicas adecuadas y es lo que no tenemos. "Es criminal esta inacción de las autoridades".

"El problema no es solo para los bananeros, sino para todos los sectores, el cañicultor, la palma, el banano, el camarón; todos estamos en el mismo problema. No puede ser que un país agropecuario no tenga bien estructurado al sector", agregó que al manifestar que están "cansados" de enviar escritos que no llevan a nada.

A su juicio, el sector agropecuario es el más importante del país porque es reconocido en el mundo por la exportación de sus productos, pero ante el Gobierno ecuatoriano son "los más olvidados".

Por último, manifestó que Ecuador cerró el primer semestre con una exportación de más de 200 millones de cajas de banano, que lo representó un aumento en 10% con relación a 2019, pero lamentablemente eso no se reflejó en beneficio de los productores. (PMB)

Byron Paredes, Pdte. de la Asociación de Productores Bananeros, señaló el sector percibe un valor menor al oficial por la caja de banano.



"Esta perdida no le hace daño solo al agricultor sino a la nación entera. Este año se ha dejado de percibir alrededor de USD 300 millones" pic.twitter.com/WyOgnCxHeI — PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) July 6, 2020