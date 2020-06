1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 06 Junio 2020

El catedrático universitario y exjefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe Augusto de la Torre será parte del Consejo Económico Asesor del Gobierno.

Según el experto, es muy importante para el país conseguir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizarse los recursos financieros requeridos de otras fuentes, como países amigos y multilaterales.

¿Cuál va a ser el papel de este Comité?

Hay lineamientos generales que hicieron el presidente Lenín Moreno y su equipo. La idea es que Ecuador tenga un Comité parecido a los de EE. UU. y Francia y al que se está formando en España, por el cual el Gobierno pueda pedir opiniones de especialistas independientes de posiciones políticas y gremiales. Yo he recomendado al Gobierno que se elaboren, en coordinación con los asesores, parámetros de cómo funcionará este Consejo.

¿Hay algo establecido?

Es importante que la gente sepa que es una función ad honorem, no hay una relación laboral ni contractual. Yo le he aconsejado al Gobierno que sería bueno que los asesores den opiniones contrastantes, es decir, que vengan desde varias fuentes técnicas. Pero será responsabilidad del régimen tomar decisiones.

¿Cómo funcionan esos grupos en otros países?

En EE. UU. hay el Council of Economic Advisers, que funciona muy bien y está estructurado, incluso se hacen estudios económicos. Por ejemplo, el presidente Barack Obama le dio un buen uso al Consejo. En EE. UU. si el presidente te invita es un gran honor, son invitadas personas de alto nivel académico. Ecuador debe encontrar su propia modalidad, pero es sano que los Gobiernos consulten de manera transparente. Para mí, al estar el país en una situación tan delicada y si el Gobierno te invita, es una irresponsabilidad decir no, por un mínimo deber cívico.

El presidente ha dicho que se vienen momentos de importantes decisiones, ¿qué opina?

Al Gobierno se le vienen decisiones de política pública muy complicadas y de enorme trascendencia por el hecho de que estamos viviendo la peor crisis en 100 años. Para Ecuador es vital renegociar con el FMI porque solo así vamos a poder conseguir los dólares para que la economía se oxigene. En el tema de la deuda externa, ya no estamos pagando los bonos del mercado, pero hay que hacer un planteamiento amigable a los tenedores por dos años. No es fácil porque Ecuador no quiere que le pase lo mismo que a Argentina.

Argentina ha planteado ‘la quita’, ¿eso no sería una buena idea aquí?

Lo ideal sería que por dos años Ecuador no tenga que pagar nada y tenga un entendimiento de cómo reperfilar a futuro, sin perjuicio de que tras los dos años haya que entrar en una reestructura de deuda. Para esas fechas, estoy seguro, el mundo tendrá un sistema de reestructuración de deuda parecido al plan Brady.

En el caso del eventual juicio político al ministro de Economía, Richard Martínez, ¿podría de este grupo asesor salir su relevo para que no haya un cambio abrupto?

El Consejo se crea para que el Gobierno se nutra de opiniones... Pero si se produjese algún tipo de sucesión –que ojalá no pase– lo mejor es la estabilidad, la idea sería que haya la mayor continuidad.

De manera general, ¿cómo ve el acceso para renegociación de bonos?

El mercado financiero internacional no va a ser una fuente ilimitada de recursos. En los siguientes dos años, las fuentes serán las entidades multilaterales o los Gobiernos amigos como EE. UU., Francia, Italia, China. Esas fuentes se abren en la medida que tienes un acuerdo con el FMI. Yo creo que el país debe conseguir un ritmo de desembolsos de $5000 o $6000 millones por año. Ahí tenemos un desafío complicado que es el cambio de Gobierno en el próximo año.

Sobre China, ¿cuál será la mejor estrategia?

Mi opinión es que las deudas con Gobiernos deben maximizarse. China es uno de los proveedores mayores de recursos en el mundo. Al Ecuador le compete buscar nuevas maneras de relacionarse con China en el aspecto financiero. El objetivo de China ha sido asegurarse del suministro de materias primas y organiza los financiamientos en base a esos objetivos. Pero creo que China debe abrirse.

¿Ve cercano un nuevo acuerdo con el FMI?

Yo sí creo, pero hay dos razones. Por un lado, el FMI es la institución que está bajo presión por parte de la comunidad internacional para entregar recursos; esto por la magnitud de la crisis. En la contraparte, Ecuador empieza a tener cosas que mostrar y a tener la calidad moral de pedir ayuda. Está haciendo esfuerzos en recortar la nómina y el gasto corriente, el FMI debe reconocer que el país se ha estado comportando con honorabilidad y profesionalismo. Acaba de aprobar leyes importantes para evitar la destrucción de empleos y empresas. (El Universo)