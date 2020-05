1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 25 Mayo 2020

Gremios empresariales rechazan el anuncio presidencial de adelantar el cobro de tributos, amparado en la declaratoria del estado de emergencia.

Cuando dicen que no entienden es porque no saben dónde está la base técnica para una decisión de ese tipo. Hasta las cifras del Gobierno dicen que no es el momento para gravar al sector productivo.



“En marzo, el SRI ya nos da cifras de la caída. 3.172 millones de dólares en ventas, de las cuales el 50% equivalen al comercio”, mencionó Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano.



El gremio considera que pensar que los empresarios están bien no solo es un error conceptual sino casi un ejercicio de negacionismo.



“Estamos apenas sobreviviendo, no están las empresas con un flujo regular, esperemos que con este paso al semáforo amarillo las cosas empiecen a normalizarse, pero actualmente la mayoría de las empresas están apenas sobreviviendo”, expresó Costa.



Identifican una contradicción más. El Gobierno diciendo que quiere trabajar por el empleo, mientras anuncia un golpe a quienes lo generan.