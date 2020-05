1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Mayo 2020

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) planteó este miércoles 20 de mayo, al presidente de la República, Lenín Moreno, cinco objeciones a la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes.

1. Normas Laborales.

La Asamblea Nacional, sin cumplir los procedimientos legislativos, ha ingresado una disposición interpretativa al art. 169 del Código de Trabajo, que resulta antitécnica no solo porque desdice el sentido de lo que implica la imposibilidad de trabajar ante un evento de fuerza mayor, sino porque bajo la naturaleza de una norma interpretativa se trata de imponer una reforma que vuelve impracticable la terminación de la relación laboral por fuerza mayor o caso fortuito. Esta disposición, además omitió el procedimiento legal de aprobación en la Asamblea Nacional, puesto que no cumplió con las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dispone el procedimiento para aprobar una norma interpretativa. En otras palabras, la disposición interpretativa del Código de Trabajo adolece de inconstitucionalidad por su forma.

2. Facilidades de pago a la Seguridad Social.

Si bien es cierto que el art. 9 otorga un beneficio importante para los sectores económicos respecto a la posibilidad de otorgar facilidades de pago de las obligaciones del IESS, esta se ha limitado innecesariamente a los sectores que pudieran aplicar; siendo, únicamente aquellos que se mantuvieron cerrados durante el Estado de Excepción. Este beneficio debería aplicar a todas las empresas, sin importar su tamaño, puesto que todas han tenido problemas, y no han podido operar en su totalidad.

3. Créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado

El artículo 10 del proyecto de Ley promulga que las entidades del sistema financiero nacional ofrezcan líneas de crédito al sector productivo de rápido desembolso que incluirán condiciones especiales, tales como: períodos de gracia, amplios plazos de pago; y tasas de interés preferenciales. Esta iniciativa sin duda contribuirá a la reactivación económica del país.

Sin embargo, con el afán de precautelar la salud del sistema financiero y su estabilidad es importante que estas líneas de crédito se ofrezcan de forma facultativa desde las instituciones financieras y que se establezcan mediante mecanismos de liquidez, seguros y/o garantías para la instrumentación en el sistema financiero nacional de los créditos emitidos bajo este disposición.

4. Reprogramación de pago de cuotas para el sector financiero y no financiero.

El art. 12 del proyecto de Ley prescribe que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regule la reprogramación de cuotas de las obligaciones, además de las instituciones financieras, a aquellas no financieras que otorgan créditos a sus clientes.

Hay entidades financieras, así como diversos negocios que venden al por menor y a crédito, que no estarán en la capacidad financiera de atender operativamente todas las solicitudes de reprogramación. De igual forma, no todos los deudores tienen las mismas necesidades de refinanciamiento de sus deudas, por lo que su regulación este sentido puede ser contraproducente. En consideración a aquello, solicitamos se elimine este artículo o se especifique que no hay una obligatoriedad desde el sector financiero y no financiero en su aplicación.

5. Reprogramación de pagos de cuotas de seguro.

La Asamblea Nacional aprobó en su art. 13 del proyecto de Ley, la obligación a las empresas de seguros para reprogramar de forma obligatoria las cuotas de los asegurados que hayan estado impedidas de efectuar actividades o laborales como consecuencia de la pandemia.

Esta medida debería ser voluntaria, más no obligatoria, en la cual tanto las empresas de seguros con el cliente revisarán la situación concreta a fin de llegar a un acuerdo mutuo; debido a que al mantenerla como obligatoria, solo se conseguiría extender el problema de falta de liquidez y sostenibilidad también a las prestadoras del servicio. Por lo tanto, solicitamos se vete el artículo en mención, dejando claramente que dichas reprogramaciones serán voluntarias y de mutuo acuerdo por parte de las empresas de seguro, conforme a la solicitud que realice el cliente.

6. Obligaciones a los servicios de telecomunicaciones y otros servicios básicos.

El sector de telecomunicaciones, al igual que otros sectores productivos y proveedores de servicios básicos, han sido afectados por la emergencia sanitaria; puesto que no han podido recibir el pago normal y periódico de sus clientes, llegando una tasa aproximada del 80% al 50% de obligaciones impagas. La disposición de prohibición de suspender servicios por falta de pago puede generar una cultura generalizada de no pago de los servicios de telecomunicaciones e incluso de otros servicios básicos, siendo esto perjudicial para el sector, ya que pueden impedir el cumplimiento de obligaciones con terceros.

En consideración aquello, la obligación de no suspensión de los servicios de telecomunicaciones y otros servicios básicos es extralimitada, así como obligar la división en cuotas de los valores adeudados y estipular un plazo de un año posterior al Estado de Excepción para no incrementar las tarifas. Estas disposiciones pueden ser contraproducentes en la provisión de los servicios básicos. Es preferible que el cobro de planillas por los servicios esté sujeta a regulación secundaria, basada en el análisis técnico de aplicación.

7. Fijación de precios de consumo popular.

Aunque los controles de precios pueden frenar que éstos se eleven; por lo general generan un problema mayor que es la escasez de productos en el mercado, cuando los costos de producción que también crecen dificultan la supervivencia de los productores, sobre todos los pequeños, al no poder ajustar los precios. La realidad es que los mercados son dinámicos, y tratar de fijar precios ya sea para bienes primarios o industrializados en la canasta básica, puede socavar aún más la difícil situación financiera que hoy tienen las empresas, sin importar su tamaño. Por tal motivo, solicitamos se vete el artículo 15 del proyecto de Ley.

8. Servicio de educación.

La situación del sistema educativo es apremiante, como se puede comprobar con los datos de cierre de establecimientos educativos, hecho que compromete el futuro y desarrollo del país. Si bien consideramos acertado que, por efecto de la crisis sanitaria, se brinde apoyo a las personas que están sufriendo afectaciones económicas, esto no puede mutar a una cultura de retrasos o incumplimientos de pago de pensiones, que terminará agravando la situación de los centros de educación.

Por ello, proponemos que superada la etapa del estado de excepción y para garantizar el derecho a la educación, los representantes de los estudiantes que mantengan incumplimientos en las obligaciones contraídas con la institución educativa, puedan ser reubicados en otras entidades educativas cuyo costo de pensiones sea menor o en una institución pública; sin que ello implique la condonación o desconocimiento de la deuda mantenida.

9. Vuelos internacionales directos a Galápagos.

La Disposición Vigésima Segunda del proyecto de Ley establece que se activen los aeropuertos de Galápagos y vuelos internacionales directos. En el contexto de turismo, a Ecuador se lo ha promocionado como un todo: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Los turistas extranjeros ingresan al Ecuador por Quito y Guayaquil, visitando las ciudades y demás cantones del país, generando una serie de beneficios a la cadena de valor del turismo.

Desde el punto de vista de protección ambiental, deben analizarse los efectos negativos al ecosistema de Galápagos que pudieran implicar vuelos internacionales directos, por sus requerimientos y posibles aumentos. De otra parte, la inclusión de este tema a último momento durante el segundo debate en la Asamblea Nacional, incumple con el procedimiento de aprobación legislativa y de un verdadero debate, de modo que incurriría en una inconstitucionalidad.