El Universo de Guayaquil

Detalles Publicado el Lunes, 18 Mayo 2020

En los primeros cinco meses del 2020, el Presupuesto General del Estado (PGE) se ajustó a la baja en $2918 millones. Inicialmente era de $35 498 millones; para el 14 de mayo de este año estaba revisado en $32 580 millones, según la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas.

Así ya se muestran los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha reducido la actividad económica, y de la política de ajuste del Gobierno.

Es que el PGE funciona como cualquier economía familiar. Se alimenta de ciertas fuentes y tiene gastos. Si no alcanza, entonces puede bajar sus gastos o buscar quien le preste dinero. En el caso del Gobierno, existen dos fuentes principales: ingresos permanentes y no permanentes. Estos son impuestos y petróleo.

Son algo así como el sueldo que reciben todos los meses (permanente) y otro ingreso que no se repetirá siempre, como la lotería (no permanente).

Muchos hogares son manejados por personas prudentes, que incluso ahorran. A otras les encanta la farra, gastar más de lo que tienen e incluso, a veces, hasta se endeudan para seguir con el mismo tren de vida.

En el caso del Ecuador, el gasto superó al ingreso de manera importante en la década pasada, lo que llevó a generar grandes endeudamientos.

El Estado es el administrador de esos recursos que entrega a diversas dependencias clasificadas en funciones: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia. Dentro del Ejecutivo tiene a su cargo gastos relacionados con ministerios, universidades, gobiernos locales y seguridad social.

Dentro de los gastos en general, los de mayor importancia son los salarios de los servidores públicos, las transferencias de preasignaciones y el pago de la deuda.

Al Ecuador le ha pasado algo similar a lo que le ocurre a una familia cuando al mismo tiempo el miembro que tenía el más alto sueldo se enferma y no puede seguir trabajando y ya se había farreado lo de la lotería; y de tanto endeudarse y no ser buen pagador, ya no hay quien le quiera prestar.

Cordes asegura con base en información del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) que en los primeros cuatro meses del año los ingresos totales del PGE sumaron $5944 millones, es decir, 9,4 % menos que en igual periodo de 2019.

Esta caída se explica por la reducción del 12,7 % en los ingresos tributarios y del 44,6 % en los petroleros. Las cifras son más dramáticas cuando se compara abril de este año con abril del año pasado: hay un desplome del 33% en los ingresos tributarios y del 91% en los petroleros, que el mes pasado sumaron $13 millones.

Así, Cordes considera que la economía se contraerá en 8,7 %, lo que podría provocar una caída en torno a $1700 millones en los ingresos tributarios. Los petroleros, por su parte, serían menores en $2000 millones frente a lo contemplado en el PGE inicial.

Con esos impactos, los ingresos del PGE pasarían a $16 800 millones de los $22 500 millones, que es lo que se esperaba a inicios de año. Una caída del 25%.

Santiago García, académico universitario, señala que en los últimos años, y tras la caída del precio del crudo, no se ha logrado estabilizar el manejo del presupuesto. Siempre se ha dicho que un presupuesto no solo son números, sino la manera de garantizar derechos.

Lamentablemente, ahora Ecuador está en una situación al límite. En este momento resulta muy difícil cubrir todos los derechos de los ecuatorianos, indica. Pero además señala que sumado a la falta de recursos, hay problemas de corrupción y de ineficiencia.

Cordes considera que una caída de esa magnitud en los ingresos, en un contexto de ausencia de ahorros líquidos y limitado acceso a financiamiento, obliga al Gobierno a un radical ajuste en sus cuentas.

Hasta ahora, se ha ajustado en $ 3000 millones, pero el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha hablado de una reducción de hasta $ 5000 millones este año. Los mayores recortes se pueden ver en gastos en bienes y servicios que se han bajado en $1400 millones; las amortizaciones bajaron en $368 millones y el pago de salarios en $468 millones.

La semana anterior, la Asamblea aprobó la Ley Humanitaria que planteaba que empresas y ciudadanía hicieran contribuciones, esto finalmente no prosperó. La norma que se aprobó incluye cambios al régimen laboral.

También se aprobó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, herramienta necesaria para que el país sea considerado sujeto de crédito a nivel internacional. (El Universo)