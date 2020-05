Este jueves, se lelva acabo el debate final sobre el proyecto de Ley Apoyo Humanitario, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Sin embargo, a falta de votos y apoyo político, el presidente de la República, Lenín Moreno, pidió a los legisladores que se quitara la controversial contribución de la Ley, para que así pueda ser aprobada.

El sector empresarial, ha sido fuertemente crítico de dicho proyecto y ha señalado reiteradas veces que la situación económica de las empresas no resiste más tributos.

Ante este nuevo anuncio del Gobierno, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, aplaudió la medida pero recalcó que no había nada que agradecer.

"Que bueno que se haya entendido que los impuestos no eran la vía (...)Aún quedan temas graves en materia laboral y tributaria en esa Ley", dijo a través de su cuenta en Twitter.

Reitera que no hay que agradecer, mientras no haya un verdadero apoyo a la empresa y los ciudadanos para salir de la crisis.

