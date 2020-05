1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 11 Mayo 2020

Los 1200 millones de dólares, que el presidente de la República, Lenín Moreno, esperaba recaudar con el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, no se lograrán. Apenas se recaudará 562.615 millones.

Así lo afirmó el conocido periodista, Carlos Vera, durante un vídeo publicado en redes sociales, donde también recalcó que dicha Ley sería inútil y para cuando entre en vigencia será muy tarde.

"Señor presidente hasta cuándo su necedad y obcecación", dijo al tiempo que le recordó que tiene otras alternativas para recuperar la economía del país.

"La solución no es ponerle más impuesto a una economía deprimida (...) Las empresas se verán desistimuladas para reactivarse y golpeará más a la clase media y sectores bajos (...) rectifique ¿de qué manera hay que hablarle?, la gente ha aguantado demasiado, no abuse del hecho de que nadie quiere sacar al Gobierno", aseveró.

Vera dice que el Gobierno debe cambiar la política económica y al "ministro mentiroso y desgastado de Economía". Propone colocar a Abelardo Pachano o a Augusto De La Torre.

"El camino está abierto para que no caigamos al abismo, si usted sigue cayendo, lo hará solo, no lo vamos a seguir como país. No le vamos a dar el gusto a usted o a Correa", aseveró.

Vera citó una revelación del impacto tributario que ofrece el Foro de Economía y Finanzas Públicas con base en el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (COVID-19), elaborado por la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, el cual refleja que el 72% de la recaudación que generaría su aplicación, esto es, 402,8 millones de dólares, provendría de trabajadores públicos y privados con y sin relación de dependencia, principalmente de trabajadores sin relación de dependencia quienes estarían obligados a contribuir con 228,4 millones de dólares.

¿Qué es lo grave?, Vera recalca, que según el Foro de Economía y finanzas, la esencia recaudatoria de esta Ley es inequitativa, ya que mantiene afectado el presupuesto familiar de las personas naturales que contribuyeron con el 72% de la recaudación.

Sin embargo, el impacto sobre las empresas sería marginal, ya que la contribución afectaría al 0,02% de las empresas obligadas a declarar al SRI, con un valor de 73.1 millones de dólares.

Por otro lado, la contribución de las sociedades financieras se estima en 31.1 millones de dólares y "también es marginal".

Asimismo, la contribución de 5.9 millones de dólares a lo que se obliga a las institución de la Economía Popular y Solidaria, "no sólo es mínimo sino también es improcedente".

Guayaquil logra bajar y Quito preocupa

Carlos Vera recordó que Guayaquil es la primera ciudad que logra bajar drásticamente el índice de defusiones en el mundo y tiene un récord que solamente ha sido superado por Madrid.

Un artículo del periódico Financial Times proporcionó una narración visual actualizada de la propagación de Covid-19 y los fallecidos, en donde se evidencia que Guayaquil fue la ciudad que más logró bajar la mortalidad en el mundo en esta pandemia.

Vera señala que la preocupación en el país: es Quito. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, ha dicho que el 26 de mayo, se llegaría al pico de contagio.

Para el periodista, es "absurdo" que se le pida a Yunda abrir la ciudad cuando Quito aún está en alerta.