Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Domingo, 26 Abril 2020

No están de acuerdo. Los proyectos de ley económicos urgentes enviados por el Ejecutivo para salir de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 han recibido más observaciones que apoyos de parte de los diferentes actores involucrados, incluso de entidades que son parte del Estado.

Los reparos más recurrentes han sido que violan la autonomía de las entidades, o también que las normas tienen visos de inconstitucionalidad. Las comisiones de Desarrollo y Régimen Económico presentarán los informes para primer debate de las propuestas hechas por el Gobierno.

Municipios

1. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) presentó 27 observaciones a la Ley de Finanzas Públicas, poniendo de manifiesto que la normativa afecta la autonomía y se vuelve centralista. Propusieron establecer un fondo para cualquier contingencia fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y respetar la autonomía y descentralización.

Banco Central

2. La gerente del Banco Central, Verónica Artola, criticó duramente las propuestas del Ejecutivo, al señalar que las reformas no son suficientes para fortalecer la dolarización y que se necesita blindar al BCE a través del Código Monetario y Financiero; proteger la producción nacional; limitar la salida de divisas al exterior. Dijo que la institución no hace intermediación financiera, por lo que no se puede ubicar al Banco Central como banca pública.

Empresarios

3. El Comité Empresarial señaló que el proyecto del Gobierno tiene varias incongruencias; que la Ley de Apoyo Humanitario pretende sacar recursos a las personas y a las empresas. Que se quiere cobrar a las compañías sobre la base de las utilidades del 2019 haciendo retroactiva a la norma, poniendo en riesgo su liquidez y funcionamiento. Son del criterio de que la propuesta tiene visos de inconstitucionalidad.

Trabajadores

4. Los representantes de los trabajadores de los sectores privado y público rechazaron las propuestas del Gobierno al señalar que la iniciativa transgrede la Constitución en siete artículos, por lo que no puede ser aprobada. Explicaron que no es posible plantear un descuento a quienes ganan 500 dólares, mientras la canasta básica supera los 700 dólares. Además, criticaron que en la norma se establezca que debe haber un acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre la jornada laboral, asegurando que eso en la práctica no funciona y que lo que habrá son imposiciones que afectarán a los trabajadores del país.

Telecomunicaciones

5. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) sostiene que a través del proyecto de Apoyo Humanitario se intenta incrementar una nueva carga tributaria. Argumentan que desde el 2015 la industria ha venido contrayéndose por pagos y cargas excesivas, por la sobrerregulación, poca seguridad jurídica y nula predictibilidad normativa.Seguridad Social.

6. Del texto del proyecto económico urgente, se ha identificado que hay artículos cuyo impacto normativo, económico y presupuestario afectaría a la naturaleza, autonomía, funciones, estructura, misión y fines constitucionales y legales propios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

PARA SABER...

Trámite

La Asamblea tiene 30 días de plazo para tramitar los proyectos de ley de Finanzas Públicas y de Ayuda Humanitaria.

Tratamiento

Las comisiones de Desarrollo Económico y Régimen Tributario deben realizar el proceso de socialización y recibir las observaciones de los proyectos.

Plazos

Las mesas tienen 10 días para presentar el informe para primer debate. El plazo se cumple este martes. Tras el debate, habrá cinco días para presentar el informe para segundo y definitivo debate en el pleno. (Expreso)

