Detalles Publicado el Jueves, 16 Abril 2020

En una circular el Ministerio de Economía y Finanzas dictó disposiciones para el manejo de la asuteridad fiscal a propósito de la emergencia sanitaria y económica.

Entre ellas, esta cartera de Estado prohibe ingreso alguno de personal adicional al Estado y dispone también que se suspendan los contratos en la escala jerárquica superior, a excepción de los sectores que están enfrentando directamente la epidemia.

Además se liquidarán las certificaciones presupuestarias de gasto permanente y no permanente, aquellos que no estén asociadas a ningún compromiso de gasto, y se verificará que no afecten al desenvolvimiento institucional y la compra de bienes y servicios relacionados con los decretos y acuerdos de emergencia.

Asimismo, está suspendido el pago de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores y servidores durante la aplicación del teletrabajo, excepto en los casos de los profesionales de la salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria.

Tampoco se podrá contratar procesos de capacitación, consultorías o servicios profesionales.