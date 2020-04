1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 11 Abril 2020

El precio subsidiado de los combustibles continúa representando un perjuicio para el país, incluso en medio de la crisis y la caída de la demanda interna. Así, la llamada pérdida en comercialización de hidrocarburos importados sumó $192,5 millones.

El 75% de ese total, es decir, $144,5 millones está relacionado con la venta de diésel importado; le sigue los otros tipos de gasolinas ($20,4 millones) y gas ($27,6 millones).

Esta situación no puede continuar en un contexto de emergencia sanitaria, donde el Gobierno tiene cada vez menos recursos y los atrasos en los pagos se acumulan.Desde 2012, las pérdidas acumuladas hasta marzo, por comercialización de combustibles importados alcanzan los $1.670.

Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, comentó que “mientras dura la emergencia y aprovechando que no hay transporte público, la mejor opción es subir el precio del diésel para que no se sigan enriqueciendo con el contrabando”.

Los recursos ahorrados deberían destinarse directa e íntegramente al sector de la salud. Según Ortiz, el precio fijado debería ser, al menos, el mismo que rige para el sector exportador.

Si se compara los últimos años, los peores resultados se dieron en 2013 y 2014, en donde las pérdidas, en estos primeros meses, alcanzaron $598,8 millones y $686,4 millones, respectivamente. El diésel, en ambos casos, representó el 52% de esos resultados.

Ayer, el precio del WTI cerró en alrededor de $27 por barril. Si la cotización se mantiene en un rango de hasta $30, una subida del valor del diésel podría generar, al menos, $50 millones de recursos extras. (La Hora)