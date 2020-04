Expreso de Guayaquil

Jueves, 02 Abril 2020

La advertencia está dada para las universidades privadas del país que, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, quieren obligar a sus estudiantes a cancelar valores de matrículas por el inicio de un semestre que todavía es incierto, tal como informó Diario EXPRESO en ediciones pasadas.

El pleno del Consejo de Educación Superior (CES), a través de una normativa transitoria aprobada por unanimidad, en sesión extraordinaria virtual del 25 de marzo, deja clara las reglas de cómo las universidades deben garantizar el derecho a la educación a los estudiantes.

Entre otras cosas, advierte que ninguna institución de educación superior privada (universidades e institutos tecnológicos superiores) debe incrementar el precio de matrículas y pensiones, ni tampoco obligar a sus pagos; y que más bien deben buscar mecanismos para no afectar a los estudiantes en su proceso de formación académica.

En la edición del 26 de marzo, EXPRESO recogió las denuncias y preocupación de varios estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte que lamentaban la falta de solidaridad de los directivos de este centro de estudios y los exhortaban a que no los traten como clientes, sino como jóvenes que quieren superarse.

En esa universidad, las matrículas culminarán el 9 de abril. Y si el alumno no paga ‘lo más pronto posible’, corre el riesgo de quedarse sin estudiar en este semestre.

Aunque la institución ahora está dando facilidades para que el estudiante cancele en línea o transferencia su matrícula, hay jóvenes que aseguran no contar con el dinero, debido a la situación que vive el país. “Debe existir algo de humanidad en los directivos universitarios. No deben exigir pagos ante esta crisis. No queremos estudiar gratis, pero sí que nos den facilidades para hacerlo”, menciona María Isabel Chavarría, de la carrera de Psicopedagogía.

Ante ello, el CES es bien claro. “Durante el estado de excepción que rige en el territorio nacional, ante la pandemia de COVID-19, las instituciones de educación superior deben implementar mecanismos para que los estudiantes tengan facilidades en el pago de matrículas, aranceles y derechos”, señala la disposición.

Además, advierte que no podrán cobrar valores adicionales por la demora en estos pagos, ni por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje o plataformas digitales.

“Tampoco podrán incrementar el valor de las matrículas, aranceles y derechos en todas las carreras y programas durante los periodos académicos del año 2020”, menciona la normativa del órgano rector de la educación superior del país.

Respecto a las clases en línea, se determina que las universidades deberán garantizar que los recursos de aprendizaje en tecnologías digitales estén disponibles para los estudiantes y personal académico, y asegurar la accesibilidad a los recursos de aprendizaje en línea para sus estudiantes con discapacidad.

Y en caso de que los recursos tecnológicos sean insuficientes o impidan la participación de los estudiantes en las clases en línea, las universidades brindarán todas las facilidades para que las cursen en otro momento.

Las instituciones no podrán aplicar la pérdida temporal o definitiva de la gratuidad a los estudiantes que justifiquen la inaccesibilidad a recursos tecnológicos o de conectividad, como también por causas de salud, pertenecer a grupos vulnerables o de atención prioritaria.

Durante este semestre, las universidades podrán extender la duración de sus periodos académicos ordinarios; modificar las horas asignadas a los componentes de aprendizaje, garantizando la calidad y rigurosidad académica; adecuar las actividades de aprendizaje para que puedan ser desarrolladas mediante el uso de tecnologías digitales, así como distribuir o reasignar la carga horaria docente en función de las materias que se impartirán en modalidad en línea.

Durante el estado de emergencia, el CES se mantiene activado en la modalidad de teletrabajo. Los universitarios y comunidad en general pueden hacer llegar sus denuncias a través de las siguientes direcciones de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Varios universitarios dijeron sentirse protegidos con esta normativa que busca velar por sus derechos. No obstante, les queda algunas dudas relacionadas sobre su atacamiento.

El CES advierte sanciones por el incumplimiento. (Expreso)