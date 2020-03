1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó a la empresa estadounidense Glencore LTD, la importación de 2'520.000 barriles de Diésel Oil, tras presentar la mejor oferta, con un diferencial de USD +3.58 por barril y aceptar los términos y condiciones de la misma.

De las 47 empresas invitadas al concurso internacional, se recibieron cuatro (4) ofertas válidas de las compañías: Glencore LTD., B.B. Energy, Trafigura PTE. LTD. y Vitol INC. Los oferentes podían optar por la entrega de un volumen total de 2´500.000 BLS en 10 cargamentos de 250.000 +4% o por 2´520.000 BLS en 9 cargamentos de 280.000 +/2%.

En medio de estrictas normas sanitarias se realizó la apertura de ofertas con la participación de autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, Procuraduría de la EP Petroecuador y representantes de las empresas oferentes.

De acuerdo con los términos y condiciones del concurso, el primer cargamento de Diésel Oil arribaría al país en abril y el volumen total de importación se completaría en septiembre de 2020. La importación de este producto está regida bajo el marcador de Mercado Ultra Low Sulfur Diésel (ULSD) Prompt Pipeline de la Costa del Golfo de Estados Unidos.

Con esta importación y ante la Emergencia Sanitaria que vive el país, EP Petroecuador garantiza el abastecimiento de este importante combustible que sirve al sector eléctrico e industrial.