Detalles Publicado el Domingo, 22 Marzo 2020

Entrevista con Otto Sonnenholzner, guayaquileño; tiene 36 años y fue designado Vicepresidente el 11 de diciembre del 2019. "Los casos aumentarán los próximos días. Veremos el resultado del aislamiento a fin de la próxima semana”, asegura.

Ecuador tiene 532 casos con 19 millones de habitantes, y Perú 263 con 33 millones. ¿Significa que estamos en una situación compleja?

Desde el inicio, así sean tres casos, dije que era una situación sanitaria compleja, porque el problema de este virus es la velocidad con la que se propaga. La única forma de frenarlo es el aislamiento social, que forzamos hace una semana. Hoy, los casos que tenemos son de antes del aislamiento y aumentarán en los próximos días. Veremos el resultado del aislamiento a finales de la próxima semana. Si es que no hemos obtenido resultados, será que algo estamos haciendo mal. Tratamos de que el nivel de contagio sea el menor posible, para atenderlos en el sistema de salud.

¿Cuándo será el pico máximo de contagios?

Es difícil predecir, porque China ha tardado 52 días. Si hasta el próximo sábado no tenemos una mejora, tenemos que tomar otras decisiones. Aquí hay un equilibrio delicado entre lo social, lo sanitario, lo económico, porque a diferencia de China o de Europa, en Ecuador hay una población vulnerable, en donde el aislamiento no es tarea fácil. Estamos llegando ya con kits alimenticios, con asistencia humanitaria y las medidas que anunció el Presidente.

Hay médicos que dicen que no hay suficientes suministros para que se protejan. ¿Cómo superar esto?

Nuestra prioridad es proteger a quienes nos protegen. El sistema de salud pública cuenta con los implementos necesarios. He visto el video de un médico que dice que no cuenta con los implementos para atender. Está identificado, sabemos que trabaja en el hospital del IESS en Cuenca, en el que no ha habido un solo caso de coronavirus. Cualquier médico, enfermera... los que están a cargo de la limpieza tienen no el derecho, sino la obligación de decirnos qué les hace falta, porque si ellos se enferman, ¿cómo vamos a atender? Ahora, incluso con protección, hay casos de médicos que se contagian. A veces no por su trabajo, sino por la situación de un contagio social. Podemos tener casos de quienes no tienen implementos, y el Presidente ha instruido actualizar permanentemente las cifras de equipos de protección para los médicos.

¿Se pueden restringir las visitas a los mercados, ya que son focos de infección?

Este es uno de los pocos sectores que siguen operativos, porque es fundamental que funcionen ahora, y tienen normas de higiene que incluyen, en los supermercados, no ocupar más del 50% del aforo. A pesar de eso, siguen siendo lugares de riesgo. Algunos consejos: si puede ir a una tienda cerca de casa, mejor, tome todas las medidas preventivas, máscara, gel… el dinero en efectivo es identificado en muchos países como medio de contagio, pero las tarjetas se pueden desinfectar. Está claro que no se puede paralizar el sector de la alimentación.

¿Cómo ayudar a los productores agrícolas?

Anunciamos medidas de alivio con los créditos SOS de BanEcuador, hay refinanciamiento, estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura la compra de los productos para entregárselos a las familias que no tienen qué comer estos días. Entonces, estamos garantizado el flujo financiero de estos productores.

¿A cuánto ascienden las pérdidas por el covid-19?

Es muy difícil de estimar aún, hay una mesa en el COE especializada en la estimación del costo de la emergencia, hay sectores que están totalmente acabados, el sector turístico, los floricultores, el transporte. Estamos haciendo las estimaciones, nos va a costar no menos de 2 puntos del PIB (USD 2 200 millones: nota del editor).

¿Van a pedir créditos en el exterior para paliar el problema fiscal por esta crisis y la baja del petróleo?

El problema es que los países con los cooperábamos están en emergencia sanitaria. Una de las principales puertas que hemos tocado es China; con ese país hemos encontrado las puertas abiertas, mucha reciprocidad por la solidaridad del Ecuador cuando empezó la crisis en Wuhan. Ecuador fue de los pocos países que no le dio la espalda a China. Esperamos tener buenas noticias de parte de ellos, no solo en el financiamiento sino en asesoría y equipamiento que esperamos que lleguen la próxima semana. Más info El Comercio