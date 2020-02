1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 23 Febrero 2020

Un alto riesgo país, bajos precios del petróleo y el pago de una deuda externa cara son algunos de los problemas macroeconómicos del Ecuador a dos meses de haber comenzado el año.

El primero es un indicador que mide el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus deudas en moneda extranjera. Este no es favorable para Ecuador. De hecho, es uno de los peores de la región.



Perú tiene 91 puntos, Colombia 162 y Ecuador 1.119.

Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, este aumento del riesgo país se debe a los bajos precios del barril de petróleo.



En lo que va del año, el costo internacional del barril de crudo se ha deteriorado. Por ejemplo, lo que ahora exporta Ecuador ni siquiera alcanza para cubrir el Presupuesto General del Estado, que fue calculado con un barril de USD 51,30.



Este jueves, el barril de petróleo Napo y Oriente se comercializó a un promedio de 44,09 dólares generando un déficit.



Ecuavisa conversó con Andrés Albuja, un analista económico que afirma que este no es el único problema. Indica que el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias para enrumbar la economía y no concreta las medidas económicas previstas para este año, como la focalización del subsidio a los combustibles.



Según el presupuesto del Estado para el 2020, Ecuador tendrá que desembolsar unos 10.000 millones de dólares por pago de intereses y amortización de la deuda externa. (Ecuavisa)