Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

La Empresa Pública Petroecuador adjudicó la primera venta en el mercado Spot del 2020, por un volumen de 1’080.000 barriles de crudo Oriente de 24°API, a la empresa Phillips 66 Company, empresa refinadora, que ofertó un diferencial de USD – 2,78 por barril, con relación al marcado WTI de 42° API.

EP PETROECUADOR invitó a 53 empresas reconocidas a nivel internacional y que están calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron diez (10) excusas y ocho (8) ofertas de las empresas: Phillips 66 Company, Shell Western Supply and Trading Limited, Tesoro Reffining And Marketing Company, Valero Marketing And Supply Company, Vitol INC, Trafigura PTE. LTD., PTT Internacional Traiding y Unipec America INC.

A esta apertura de ofertas asistieron autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, de la Jefatura de Control y Lavado de Activos de EP PETROECUADOR, representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), de las compañías participantes y medios de comunicación, quienes constataron la transparencia del proceso.

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 3 cargamentos de 360.000 barriles +/- 5% cada uno, que serán entregados durante el período de marzo de 2020.

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, sostuvo que “todos los procesos de comercialización de hidrocarburos que realiza el Gobierno Nacional buscan implementar políticas que permitan alcanzar mejores beneficios económicos para el país, a través de negociaciones transparentes en la exportación del crudo ecuatoriano en el mercado internacional”.

Esta venta de crudo Oriente estará regida bajo el crudo marcador West Texas Intermediate (WTI). En esta ocasión las empresas interesadas presentaron sus ofertas con descuentos o diferenciales negativos, lo cual obedece al movimiento natural de la oferta y la demanda del mercado internacional, producto del estrechamiento del diferencial del WTI y el BRENT.

Estas condiciones se han originado a partir de las circunstancias que vive el mercado, como son los efectos del Coronavirus. Pese a ello, el diferencial ganador es un valor acorde a la calidad del crudo ecuatoriano que es inferior al WTI, cuyo valor en el mercado siempre ha sido superior al crudo Oriente. (jtr)