Detalles Publicado el Jueves, 20 Febrero 2020

¿Cuáles son las razones por las que han caído los envíos de banano a la UE en el último año?

No sabemos cuál es el factor determinante, pero es preocupante. El banano es el producto estrella de Ecuador. Uno de cada tres bananos que se consumen en la UE proviene de este país. El hecho de que el dólar ahora esté muy fuerte hace que el producto sea menos competitivo. Esto sumando al incremento del consumo de bananos orgánicos y una presión por el precio sobre todo en Alemania. Todo eso jugó para que se dé una caída de 9,46% en 2019.

¿Cómo controlar la presión que ejercen los mercados por el precio de la caja de la fruta?

Nosotros como autoridad no podemos intervenir. He recibido quejas, pero no está en nuestras manos. Esto se maneja así porque depende del poder que tienen los importadores. Depende de Ecuador vender a ese mercado o desviar la fruta a otros destinos. Eso quizás haga que los mercados aumenten precio.

¿Qué tanto ha cambiado en la UE la tendencia de consumo de banano?

El consumo de banano orgánico y de frutas exóticas está creciendo muchísimo. Los europeos consideran su salud muy importante. Esa quizá también sea una de las razones por las que se importó menos banano en 2019.

¿Cuánto ha crecido el envío de frutas de Ecuador?

Bastante. Los europeos somos curiosos. Por ejemplo, el aguacate se ha convertido en el producto más de moda en Europa. Las exportaciones se duplicaron en un 90% en 2019. Así mismo, la papaya que creció un 12% y la piña, con 15%. Además, hay productos que tienen mucho potencial como la pitahaya, tamarindo, maracuyá y fruta congelada.

¿Con qué beneficios entra este tipo de frutas al mercado europeo?

Están liberalizadas. No tienen contingentes.

¿En qué medida la demanda de estas frutas desplazaría al banano?

En ninguna. De todas las frutas que se exporta a Europa, el banano continúa siendo el más consumido. Es muy difícil decir que hay otra preferencia. Por ejemplo, los montos, las toneladas y valores continúan siendo muy por debajo de lo que se alcanza con el banano. El banano es el producto estrella y Ecuador su principal proveedor seguido de Colombia y Perú.

¿En qué debería mejorar Ecuador para poder enviar y abastecer la nueva demanda de frutas?

En la competitividad, eso es clave. Ecuador tiene una calidad de productos muy alta pero se ve empañada por un panorama político y económico bastante complejo. El Gobierno tiene dos opciones: mejorar la política de exportaciones y reformas tributarias. Había preocupación de los exportadores por la reducción los límites máximos de residuos (LMR).

¿Cómo quedó el tema?

Aún no entra en vigor. La decisión de reducir los LMR tiene base científica. Todo es para proteger a nuestros consumidores. Hemos abierto la posibilidad a los países que no estén de acuerdo de ofrecer pruebas si es que consideran exagerada la medida. Pero los exportadores de América Latina ya enviaron una carta... Sí, y dejamos en claro que nunca vamos a tomar una decisión sin antes tener un estudio. Somos muy exigentes y aplicamos el principio de precaución en cuanto a la protección de nuestros consumidores. Si sabemos que un producto puede tener impacto en la salud preferimos evitarlo.

¿Se aplicarán otras medidas parecidas?

En términos de banano y otros productos agrícolas ponemos la vara muy alta. Es decir, solo recibiremos los productos que tienen los requisitos y los estándares más elevados. En la UE vamos a ser cada vez mas exigentes.

¿Cómo se encuentra el tema de la ‘tarjeta amarilla’ a la pesca?

Es la pregunta que yo hago siempre. Estamos esperando la respuesta del país en forma de plan de acción. A finales de marzo llegan los delegados de la UE a pasar revista. Luego de esa visita, ¿en cuánto tiempo se podría levantar la advertencia? Todo depende del país. Si la ley de pesca está lista y se cumplen varios puntos de la lista de elementos, se puede levantar.

Pero aún es incierto. El comercio entre el bloque y Ecuador perdió ritmo durante 2019, ¿qué sucedió?

La situación económica del país influyó. Hubo una caída de un poco más del 1%. La baja en importaciones tuvo su parte. La gente tuvo menos recursos y disminuyó la compra.

¿Cómo se presentan los flujos comerciales entre la UE y Ecuador este año?

Las perspectivas del Fondo Monetario Internacional predicen que el crecimiento será del 2,5% en la economía mundial. En Ecuador, el comercio depende de la política económica que maneje el país en este año. (El Comercio)