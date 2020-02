1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 12 Febrero 2020

Para avanzar con el objetivo de focalizar el subsidio a los combustibles, una de las acciones que realiza el Gobierno es una investigación sobre el consumo de gasolina extra y ecopaís.

Los últimos resultados de esta investigación revelaron que 4520 propietarios de vehículos consumen, mensualmente, entre más de 20 galones hasta 520 galones, cuando el promedio de consumo es de 20 galones mensuales.

Este consumo atípico ocurre en Carchi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja y Sucumbíos. Loja encabeza la lista con 1215 propietarios que consumen de forma atípica.

Le sigue Esmeraldas con 1062 propietarios, luego Imbabura con 1051, Carchi con 726, Sucumbíos con 421 y Galápagos con 45 propietarios.

Este será uno de los parámetros a considerar para una decisión a futuro respecto a la focalización, dijo el ministro de Economía, Richard Martínez. “Hay gente que está utilizando este medio discrecionalmente para favorecerse en términos de contrabando”, añadió.

Los valores resultan de la contabilización del 32 % del consumo facturado e identificado de la gasolina extra y ecopaís, pues el 68 % del consumo no puede ser identificado o porque no fue factura (desvío) o porque tiene una facturación no identificada (con errores).

De los $2326 millones de subsidio a los combustibles, $369 millones son de la gasolina extra y ecopaís.

Es el tercer subsidio con mayor participación, después del diésel prémium con $1002 millones y el gas licuado de petróleo doméstico (GLP) con $652 millones, según datos de Petroecuador a noviembre del 2019. (El Universo)