1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Febrero 2020

La Comisión de Desarrollo Económico en cumplimiento de su rol fiscalizador y acogiendo la resolución adoptada en el Pleno de la Asamblea, el pasado 28 de enero, respecto al desabastecimiento de agua en los cantones de Manta, Jaramijó y Montecristi, por fallas en el Acueducto La Esperanza-El Aromo recibió al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, quien explicó cómo avanza el proceso de liquidación y disolución de la Refinería del Pacífico, así como los inconvenientes relacionados con el acueducto.

Explicó que la Refinería del Pacífico entró en un proceso de disolución y liquidación porque durante dos años no presentó balances. Aclaró que al momento actúa a través de un liquidador (Christian García) quien ya ha presentado balances iniciales, acreedores y los pasivos que debe asumir la empresa.

Mencionó que al momento el liquidador se encuentra facultado para suscribir convenios o contratos con otras instituciones públicas y privadas que considere necesarias para seguir administrando y brindando mantenimiento a los bienes de la Refinería a la par que dura el proceso de liquidación y disolución.

Intervenciones legislativas

Al finalizar la comparecencia del Superintendente de Compañías, los parlamentarios plantearon varias interrogantes: si conocía las dificultades económicas para el proceso de liquidación, los convenios con empresas privadas para concesión de agua, cómo quedaría la sociedad entre Petroecuador y la empresa venezolana PDVSA, si tienen conocimiento de las 66 instalaciones clandestinas para el robo de agua del acueducto (25 mil metros cúbicos de agua al día), entre otras.

El Superintendente de Compañías respondió que legalmente cuando una empresa no presenta balances por dos años entra en disolución sin la necesidad de emitir una resolución, así también, dijo que la Superintendencia no ha emitido ninguna disposición para que se suscriba o no una concesión. En cuanto al robo de agua explicó que el liquidador ha informado sobre el inconveniente; precisó que su institución está dispuesta a coordinar con cualquier entidad que tenga el poder coercitivo para impedir la sustracción del líquido vital.

En lo que respecta a la sociedad entre PDVSA y Petroecuador dijo que solo se podría hacer un aumento de capital por parte de la empresa ecuatoriana si la compañía se reactivaría, ya que en un proceso de liquidación sería complicado.

La Comisión continuará recabando información sobre los inconvenientes en el acueducto ya que deberá elaborar un informe para presentarlo ante el Pleno de la Asamblea. (Asamblea)