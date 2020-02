1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Febrero 2020

Con tan solo llamar al 140, un galeno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llega al domicilio del adulto mayor, o del niño menor de cinco años para atender sus requerimiento médicos urgentes.

Ese es el nuevo servicio que brinda el IESS a sus usuarios en estos dos grupos poblacionales que requieren atención prioritaria. El programa denominado “Mi médico a domicilio” de momento se implementa solo en Quito y los valles. A futuro espera extenderse al resto del país.

Esta nueva iniciativa se presentó este miércoles 5 de febrero de 2020 en el Centro de atención al adulto mayor (CAAM) Sur Occidental de la capital, que al igual que 42 centros más en el país fueron renovados para un mejor servicio.

María Luisa Aguilar fue una de las primeras usuarias de esta asistencia médica, quien contó que padecía de un dolor en la espalda y al llamar al 140 le indicaron esta nueva opción.

“En un promedio de 45 minutos llegó el doctor, me examinó, me dio algunas in dicaciones y me entregó la medicación. Realmente fue increíble que el IESS tenga ahora esto”.

Estefanía Flores fue otra beneficiaria del servicio en su casa. Ella lo solicitó para su hijo quien se encontraba con vómito y fiebre. “Creí que no era real, pero debo reconocer que la atención fue excelente. El médico llegó, la revisó y le dio la medicación. No tuve que salir de casa”.

Para atender este programa, el IESS dispone de más de 80 médicos y cinco ambulancias. Junto con este servicio, Paúl Granda, presidente del Consejo directivo del IESS presentó la aplicación móvil “IESS App” para agendamiento de citas médicas.

La misma también está disponible para estos grupos prioritarios. Esta aplicación móvil permitirá que los asegurados consulten los datos precisos de cada una de sus citas médicas.

También podrán acceder a información de las indicaciones médicas brindadas en la consulta realizada en cualquiera de las unidades médicas. (El Telégrafo)