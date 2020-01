1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Lunes, 27 Enero 2020

Existe carencia de procesos para la adquisición masiva de medicamentos e insumos. También hay una desorganización y omisiones en protocolos. Estas fueron parte de las conclusiones que hicieron las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) luego de recorrer el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de la urbe.

Este hospital, uno de los tres de tercer nivel de la red del IESS, estuvo en el ojo de las autoridades luego de que pacientes denunciaran una serie de problemas y los usuarios del Centro de Diálisis realizaran el martes pasado una protesta.

Ellos demandaban desde la falta de medicinas hasta la carencia de esparadrapos y gasas, insumos necesarios para realizar las terapias de diálisis de al menos 120 pacientes.

Al sitio llegaron el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, y el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, que vieron las bodegas y comprobaron la escasez.

Granda explicó que la falta de insumos y medicinas en esas bodegas se dio por una omisión de procesos, ya que los encargados del área debieron pedirla a través de la red de salud que tiene el IESS.

Sin embargo, por no hacerlo, Granda confirmó que seis funcionarios fueron separados.

“No ha habido modelo, no ha habido sistema, cada centro de nuestra red funciona como le da la gana”, lamentó Granda, quien aseguró que evidenció varios problemas que prevé corregir de forma urgente.

Fadul Jurado, gerente del Teodoro Maldonado, explicó que este hospital presentó un abastecimiento del 20 % hace mes y medio. Hasta la semana pasada se logró llegar al 40 % y para finales de febrero esperan alcanzar más del 70 %.

Jurado coincidió en que el origen del desabastecimiento fue la desorganización, ya que la adquisición de medicina e insumos se hace por áreas de especialidad, en algunos casos.

“Por ejemplo, Diálisis ocupa equipo volutrol, pero ese mismo sirve para otras áreas, por lo que es necesario hacer compras masivas”, explicó.

Respecto de la denuncia de falta de esparadrapo, Jurado lo admitió ya que ellos tienen en stock un tipo de esparadrapo grueso que para la piel sensible de los pacientes de diálisis “no es el recomendado”.

Luego de verificar los problemas y encaminar soluciones en el Teodoro Maldonado, Granda visitó este EL UNIVERSO y evaluó la situación del IESS y de su red de salud. En este tema, analizó la crisis desde diversos ejes y ofreció soluciones.

Hay centros de atención de primer nivel que no abastecen

“Ocho de cada diez de nuestros pacientes llegan por atención de primer nivel, es decir, con gripe, dolor de cabeza, pero en el Seguro Social no había primer nivel y por eso se iban a los hospitales del tercer nivel como el Teodoro Maldonado, el CAM y el de Cuenca. Por ejemplo, la atención de una gripe en el hospital Teodoro Maldonado Carbo le cuesta al IESS unos $150, pero si yo los atiendo en los centros médicos de primer nivel, le cuesta de $15 a $20.

Es decir, además de tener una lista de espera brutal porque está atestado el sistema, es ineficiente económicamente. Pues no ha habido el modelo ni sistema y eso es lo que vamos a fortalecer. Este servicio de primer nivel siempre se ha tenido, pero ha sido ineficiente, desorganizado. Ahora en el IESS existen 58 centros de primer nivel, pero son insuficientes. Para esto estamos tratando de reducir los tiempos de espera para las citas, ya que en los centros y hospitales existe alta demanda. Esto también provoca congestión en el servicio, en la espera de citas. A nivel nacional, el promedio de espera de una cita en el primer nivel es de un mes; para el segundo nivel, dos meses; y para el tercero, como cirugías, seis meses. Queremos disminuir esa espera”.

La primera meta es aumentar puntos de atención médica

“Pro Salud consiste en cinco ejes. El primero es incremento de establecimientos de salud del primer nivel. Hasta marzo tenemos que llegar a mil establecimientos. Hasta el momento estamos con 350 más, de los 58 que tenemos funcionando. Otra opción es tener más puntos de atención, vamos al hospital Ceibos y le decimos cuántos médicos generales tiene, deme diez y los ubicamos en puntos cercanos a la comunidad, los conectamos a la red y les proveemos de medicamentos. También hay los dispensarios aliados, he firmado contrato con el Ministerio del Trabajo. Esto se ha hecho con municipios, gobernaciones, entre otros centros. La atención del seguro campesino también está para fortalecer la red.

Otro de los ejes es la atención cercana en la comunidad, poner a personal en las plazas para reducir el tiempo de espera, no hacer filas en el hospital. Y tenemos nuestra aplicación telefónica, se podrán separar las citas, también poder realizar un triaje telefónico y sacar citas para máximo 48 horas. Vamos a cambiar nuestro contact center para hacer más directa la atención. También se podrá revisar el fondo de cesantía, ver aportaciones, entre otros servicios para el afiliado”.

Granda: Si vemos a los hospitales como beneficio particular, es un error

“Las elecciones de autoridades en hospitales han sido discrecionales, me atrevo a decir que toda la vida ha sido así. Ahora hemos creado un proceso de selección para designar a los futuros gerentes de hospitales. Ya teníamos preparado este reglamento pero como el caso de Guayaquil detonó tuvimos que acelerar este proceso. Ahora que esto vaya a cambiar radicalmente no lo sé, pero al menos habrá más rigurosidad en todos los procesos. Los primeros gerentes que se van a cambiar son de los hospitales de Latacunga y el Teodoro Maldonado. Ya se han receptado las carpetas. Conversé con el gerente del Teodoro Maldonado y le pedí que presente un cronograma de todo el hospital, no podemos terminar los cambios de los directivos en unos años.

Hacha y machete... la maleza no se cambia con cortauñas, la maleza se cambia con machete. En un hospital debe estar gente técnica, honesta, con mecanismos de control permanentes para comprobar su trabajo. La institución ha tenido tanta ausencia de herramientas de gestión pública, no hay manuales de instrucción en hospitales tan grandes como el Teodoro Maldonado, el Carlos Andrade Marín, son temas que estamos abordando, ordenando. (El Universo)