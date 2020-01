1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Enero 2020

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía del país será mejor en este 2020. Según la institución, el 2019 cerró con un decrecimiento de 0,1%; ahora prevé para 2020 un crecimiento en la economía de 0,7%.

El vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, no cree que la situación económica actual proyecte, por el momento, un mejor panorama.



“Hay una sobrestimación, que ya no es técnico sino político. La angustia de todo el sector productivo, financiero, es que se nota un estancamiento en la economía”, manifestó Albán.



La ligera proyección positiva para este 2020 se genera porque en las exportaciones "para los productos tradicionales se prevé el crecimiento de banano (3%) y camarón procesado (7.6%)", según el análisis del Banco Central publicado en su página web.



Otra de las razones es el aumento que se haría desde el gobierno para la inversión pública, proyectada por unos 648 millones de dólares.



Albán tiene dudas sobre esta cifra. “Lo creemos muy difícil porque eso se reflejaría a través del presupuesto general del Estado. Y el presupuesto no prevé inversión pública”, comentó.



El BCE también proyecta un aumento de la carga de petróleo para las 3 refinerías del país, pues se considera que incrementará la producción de combustibles para abastecer al mercado nacional.

Según el Banco Central, esto podría significar menos crudo para exportar, que afectaría los ingresos del Estado. (Ecuavisa)