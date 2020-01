Expreso de Guayaquil

Miércoles, 22 Enero 2020

El IESS debe trabajar a contrarreloj para encontrar el financiamiento del 2,76 % correspondiente a los decimotercero y decimocuarto sueldos y el auxilio de funerales, que desde el presente mes dejó de descontar a sus pensionistas y jubilados, por disposición de la Corte Constitucional.

En una sentencia dictada el 18 de diciembre de 2019, este organismo declaró la inconstitucionalidad de parte de la Resolución 501 del consejo directivo del Seguro, que dispuso dicho descuento.

La Corte dio un plazo de 180 días al IESS para que reforme la tabla de aportaciones para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que contemple el financiamiento diferenciado de esos tres rubros, durante la vida activa del afiliado. Esto, sobre la base de estudios actuariales actualizados y de los costos prestacionales de las décimas pensiones y del auxilio de funerales de los últimos años y sus proyecciones.

Ayer, Paúl Granda, presidente del consejo directivo del IESS reveló que la eliminación del descuento del 2,76 % le costará a la entidad entre $ 120 y 130 millones anuales. “Es un impacto importante. El plazo está corriendo. Hemos dado ya la disposición a los entes correspondientes de la institución para que tengan ese estudio actuarial y ver las posibilidades de financiamiento”, señaló.

Jubilados consultados por este Diario temen que la crisis financiera del IESS pase factura y que en algún momento la entidad se vea imposibilitada de financiar el pago de los décimos y la mortuoria.“¿Hasta cuándo recibiré ese dinero que antes me descontaban?, no lo sé, ya que el IESS está en crisis y podría ser que un día no puedan pagarme”, cuestionó Dannis de Lucca, una abogada de 65 años que dijo haber aportado 42 a la seguridad social.

Otra pensionista, Miriam Mora, de 70 años, sostuvo que debe haber una resolución que obligue al Seguro a garantizar esos pagos. “Si el IESS no tiene cómo financiarlo, podríamos quedarnos sin nada en algún momento”, indicó.

De acuerdo con Marco Proaño Maya, experto en Seguridad Social, los fondos para cubrir el pago de los décimos y el fondo mortuorio deben salir del presupuesto del Estado que habilita a las cuentas del IESS para que este organismo cumpla con sus obligaciones en las prestaciones de salud y las pensiones de jubilación.

“Lo que deben exigir la sociedad, los jubilados y las nuevas generaciones es que el Estado cumpla con la obligación de pagar íntegramente lo que corresponde por mandato de ley, es decir el 40 % al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte”, sostiene Proaño.Para el asambleísta Roberto Gómez, miembro de la comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, “toda la opacidad que hay sobre este tema se aclararán cuando se sepa con transparencia qué pasa con los fondos del IESS que están llegando, y que pasó con los que llegaron”.

