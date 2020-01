El Universo de Guayaquil

Jueves, 16 Enero 2020

Una vez que el martes se instaló la audiencia de juicio en la demanda que –por $174,7 millones– interpuso la multinacional Odebrecht contra Petroecuador, el gerente de esta última empresa pública, Pablo Flores, aborda la situación del poliducto Pascuales-Cuenca, objeto de la demanda y en situación crítica. También revela que los estudios definitivos de la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional fijan en $33 millones la inversión que se requiere para una solución de fondo a los hundimientos en la terminal de Cuenca del proyecto. Flores, además, anuncia que ya cuenta con los sustentos técnicos y legales para demandar, por el mismo proyecto, a la contratista brasileña, en febrero próximo.

¿Se quedaron rezagados y por eso Odebrecht les madrugó y demandó por $174 millones?

No, mire, recordando un poco la historia de esta situación, Petroecuador declara la terminación unilateral (del contrato del poliducto) el 27 de octubre de 2017. Esa acción motiva que Odebrecht nos presente una demanda. Nos hemos defendido, empezamos solicitando al Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca una inspección judicial a la terminal de Cuenca (del poliducto) para constatar las fallas; este tribunal se declaró incompetente y por eso pasa a Guayaquil. No existe una figura de contrademanda para contestar esta acción que nos puso Odebrecht, lo que sí cabría es que presentemos una demanda, que lo vamos a hacer, pero necesitábamos el informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Luego de que el PNUD nos dice ‘señores profundicen este análisis con un estudio de ingeniería’, ahí es donde se activa la Escuela Politécnica Nacional y ese informe es el que nos acaba de llegar . No podíamos realizar esta acción legal si no teníamos toda la información que van a constituir pruebas necesarias para demostrar que tenemos la razón en los tribunales de justicia.

¿Qué gastos se van a incluir en esa demanda?

Los costos en esta primera etapa hemos cuantificado en $70 millones, pero esto no incluye daños y perjuicios.

¿Cómo llegan a los $70 millones sin daños?

Ese es un análisis que realizó la empresa de transporte de Petroecuador, ellos analizaron que Odebrecht tenía que entregar a Petroecuador $90 millones, se ejecutaron las garantías dadas por Odebrecht por $19 millones y esa diferencia es la que nos da en números redondos los $70 millones que estaremos reclamando a Odebrecht, pero vale recalcar que eso excluye los gastos en esta emergencia, eso excluye los $33 millones que indica la Politécnica...

Esos gastos suman...

$5 millones.

¿Cuándo prevén presentar su demanda?

No quisiera adelantar una fecha exacta.

¿Algún mes?

Será en el mes de febrero

Odebrecht aduce que entregó la obra ‘operativa’

Para empezar, no hay una entrega definitiva que tenga la firma de responsabilidad de Petroecuador, solo recepción provisional. Ni siquiera tenemos, lo cual es verdaderamente inaudito, los planos de la obra que todo contratista debe entregar al dueño de la obra para saber qué es lo que está construido, dónde, cómo, dónde están las líneas de flujo, ni siquiera tenemos eso.

¿Cual es el estado de este proyecto emblemático?

El poliducto Pascuales-Cuenca tiene 215 km, dos tramos: de Pascuales a La Troncal, ahí se evacúan 46 000 barriles por día, y de La Troncal a Cuenca, que bombea 30 000 barriles por día de gasolina súper, extra, diésel y GLP. El abastecimiento llega a siete provincias: Guayas, El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.

¿Esa es su capacidad total, 76 barriles, o está operando en un porcentaje menor?

No, está funcionando a un 100% a pesar de los problemas que tenemos en el terminal de Cuenca, que está paralizado, en emergencia. Esto es porque reemplazamos parte de esa capacidad operativa con un terminal anterior que tenía Petroecuador en las inmediaciones del terminal de Cuenca.., hemos podido mantener la operación y la entrega de combustible sin haber parado ni un solo día.

¿Cuánto ha costado esto?

Para mantener la capacidad operativa en el 2019 se han invertido cerca de $5 millones. Para mantener la estructura, para que no se desmorone, una inversión continua de $3 millones del presupuesto de Petroecuador. Es un paliativo menor porque la solución de fondo se deriva de un informe que acabamos de recibir de la Escuela Politécnica Nacional que nos señala que al menos se requiere una inversión de $33 millones para impulsar una solución de fondo al hundimiento que tenemos en las laderas superiores de este terminal.

¿Este monto cubriría todos los daños?

Todos los daños, estamos evaluando este reporte. Yo recibí una presentación. Estamos esperando el reporte final que debe llegar hoy o mañana , pero para que pueda magnificar la obra que tendríamos pendiente le voy a compartir los ejes principales que nos recomienda la Escuela Politécnica Nacional. Ellos hablan de que necesitamos una nueva estructura de contención para que no se nos venga abajo las laderas del terminal, eso implica nuevos pilotajes, eso es lo más sensible económica y técnicamente, solamente en pilotes se estima tener que dedicar alrededor de $28 millones, estructura de contención con nuevos muros anclados, una reconformación de la plataforma y un nuevo sistema para el drenaje de aguas, lamentablemente el problema de fondo que tenemos en el terminal es que en la parte subterránea hay un flujo permanente de agua, eso tenemos que canalizar para que no siga ese movimiento de tierra que tanto daño nos causa en la estructura del terminal.

El país ha visto imágenes de un poliducto desmoronándose, ¿cómo con una inversión mínima está operando al 100%?

Es que lo que hemos paralizado es justamente esta sección donde se ha visto estas imágenes tan dramáticas, estas secciones donde usted ve ese desmoronamiento, donde no hay ninguna base sólida en los cimientos, esa zona no está operativa, usted tiene ahí esferas de gas que han sido completamente evacuadas de su producto, eso hemos suplido con un terminal que ya existía y que lo hemos tenido que rehabilitar de manera temporal mientras dure la emergencia. Esa zona no está operativa, en esa zona no puede entrar el personal.

¿Hay algún plazo que da la politécnica para hacer estos cambios?

Ellos señalan que la intervención debe ser inmediata, esa es la recomendación fundamental que han subrayado, una vez que tengamos el proceso de contratación, es un tema que tenemos que debatir porque en este momento Petroecuador tiene buscar los fondos, esta situación no es algo que se había programado. Yo he consultado a los ingenieros de la Politécnica cuánto tiempo tomaría hacer todo lo que le mencioné anteriormente, sobre todo, los pilotes. Ellos indican que más o menos serían entre 6 y 8 meses de trabajo permanente para poder estabilizar esta situación.

¿Es un informe preliminar o definitivo?

Es un informe definitivo. Tardó más de un año debido al alcance técnico del mismo, un informe que requirió el desplazamiento de ingenieros, varias tomas de pruebas para poder entender lo que está sucediendo en ese terreno. De fondo, lo que aquí ha sucedido, y eso se corrobora con el informe de la Escuela Politécnica Nacional, es que se construye un terminal en una quebrada lo cual es algo verdaderamente inaudito, y no solo que se lo hace en una quebrada, sino en una quebrada inestable con un suelo completamente arcilloso, arenoso, si usted visita el terminal claramente se puede constatar que no hay ninguna compactación en ese suelo. Y el tercer punto es que hay un permanente corredor de agua subterráneo que va a todos los lados y esto hace que sea aún más inestable.

¿El proyecto seguirá en emergencia?

Hasta que se ejecuten los cambios, sí. La responsabilidad nuestra es mantener la integridad de este terminal y obviamente tenemos que proteger a los trabajadores de Petroecuador y la mejor manera es manteniendo la emergencia. Esto permite desplazar recursos, permite hacer un monitoreo permanente de la situación y va a continuar en emergencia hasta que podamos tener una solución.



