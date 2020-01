1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 12 Enero 2020

Cada vez más líneas aéreas migran al sistema de venta de pasajes sin equipaje, sin servicio de alimentos, sin la posibilidad de escoger asiento o hacer cambio en las fechas. En teoría los tiquetes se abaratan, sin embargo, las protestas de usuarios persisten por diferentes motivos. A la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), se presentaron 489 reclamos formales el año pasado.

‘Atención inadecuada’ es lo que más denunciaron los pasajeros con 137 reclamos. Hay 113 querellas relacionadas con la demora y cancelación de vuelos. Lo que refiere a equipaje ocupa el tercer lugar con 112 quejas.

Las molestias por los costos son tema de conversación entre viajeros. La cotización de un pasaje de Guayaquil a Quito para este lunes, a las 07:29, hecha el jueves pasado, arrojó el costo de $122 la ida, incluye equipaje de mano de 8 kg y si lleva una maleta de 23 kg en bodega paga un extra de $14.

El regreso, a las 15:45 será por $36, no permite equipaje de mano y por la maleta en bodega $15. En el mismo destino y horarios, pero para el 9 de marzo, la ida costaría $59 y el equipaje de bodega $6; en el retorno se pagaría $26 por el tiquete y $7 por la maleta. Equipaje de mano es permitido a la ida. Solo en boletos hay una diferencia de $73, sin cambiar de aerolínea.

Diego Leng, director ejecutivo de Latam Airlines, sostiene que la manera de conseguir pasajes económicos es comprarlos con anticipación.

Explica que el inventario del servicio aéreo es perecible, asiento que sale vacío se pierde, por lo que “una de las claves de la industria aérea es ser capaces de vender el asiento correcto, al precio correcto, al cliente correcto, en el momento correcto”. Refiere que quien adquiere un pasaje la misma semana o el mismo día paga más porque está cancelando a la empresa por haber guardado un asiento.

“El sistema de compras anticipadas es para que el vuelo se vaya llenando de pasajeros que buscan precios”, insiste. Añade que los costos de los boletos se regulan por oferta y demanda.

En Ecuador no hay un ente de control de precios de pasajes aéreos. En la página web de la DGAC constan los valores referenciales establecidos por las líneas aéreas, pero el mismo director general, Anyelo Acosta, afirma que no es atribución del organismo regularlas. Así lo registra un tuit oficial de su comparecencia a la Asamblea Nacional esta semana.

Leng coincide con el director de comunicación de Quiport, Luis Galárraga, en que en la mayoría de países no hay un órgano regulador de estos valores.

“Hay algunos países que tienen políticas totalmente prehistóricas de bandas tarifarias, pero esos países, generalmente, no tienen una aviación seria o las compañías grandes no operamos porque no nos permite hacer lo que nos diferencia de otras aerolíneas”, señala Leng.

Rechaza que en Ecuador los boletos para viajes internos pueden llegar a los mismos precios que los internacionales. “Eso es una falacia. Cuando dicen que cuesta $400 el tique a Miami y $350 a Quito no están diciendo todo. Si tú compras un boleto de hoy a mañana a Quito te puede costar $350, pero si compraste de hoy a mañana a Miami te cuesta $1500. Un tique a Miami comprado con cuatro meses de anticipación te puede costar $400 y un tique con cuatro meses de anticipación a Quito te cuesta $40”.

Edwin Rincón, gerente comercial de American Airlines Ecuador, comenta que en esta empresa las tarifas se aplican de acuerdo a varias modalidades, sea por el valor del boleto elegido por el pasajero, por la temporada del año, la disponibilidad del inventario, las rutas directas o a escalas, entre otras.

Un comunicado de la DGAC anota que el Gobierno a través de la política de Cielos Abiertos, el subsidio del 40% al combustible aéreo y el Plan de Incentivos para los aeropuertos administrados por la autoridad aeronáutica dio luz verde para que ingresen a operar en el 2019 varias empresas de servicio de transporte aéreo.

Y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, anotó en Twitter que esto ha mejorado las tarifas. El jueves pasado pidió tiempo para responder un requerimiento de El Universo.

Quejas de usuarios por sistemas

de compras en línea



El esquema tarifario Branded Fares que busca permitir al pasajero comprar un tiquete a su medida satisface a unos y causa molestias a otros. María Cristina Cely compró un pasaje para ir a Galápagos en noviembre pasado utilizando una plataforma de venta particular, pero al llegar al counter del aeropuerto en Quito, la compañía aérea le notificó que su tique no incluía maleta de mano.

“Ese es el problema de comprar en línea, puede ser muy confuso. La verdad, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que haya esa opción (tarifa sin equipaje de mano). Nunca antes tuve que pagar por una maleta de mano”, dice.

Para embarcarse canceló entre $20 y $30 adicionales por su equipaje de mano. No reclamó porque cree que no hubiera obtenido nada.

Operadoras aéreas como Latam tienen sistemas de compras en línea que reflejan tarifas especiales dependiendo del número de maletas que lleve el pasajero. Un ejemplo de esto es que un pasaje 'barato' de ida y vuelta entre Guayaquil y New York, del 4 y 12 de marzo, que tiene un precio de $ 764, incluido impuestos.

Sin embargo, este monto no incluye maleta de bodega en los dos trayectos ni la opción de elegir asiento. Solo se permite una maleta de mano de hasta ocho kilos. Si el usuario quiere llevar equipaje de bodega deberá cancelar $ 843. Si quiere llevar dos maletas de bodega, una de mano y elegir el asiento pagará $ 943, incluido impuestos.

Además, aerolíneas que tienen características de low cost (bajo costo) como JetBlue tienen tarifas básicas a New York que parten desde los 280 dólares por tramo (ida o vuelta). La operadora ha sacado tres grupos de tarifas: Blue, Blue Plus y Blue Flex, que varían según el equipaje que se transporte o la combinación que se hagan en los tramos.

Si se compra la ruta completa (ida y vuelta), el boleto, sin equipaje, puede rondar los 432,19 dólares. La aerolínea permite un bolso y un artículo personal en cabina.

En cambio, a Katherine Villavicencio, quien viajó a Córdoba el 5 de mayo, en Latam, con su suegra, Cristina Rojas, su hijo y una amiga ecuatoriana que la visitaba en Buenos Aires, le molestó que envíen su equipaje de mano a bodega porque ya no había espacio en cabina, aunque no le cobraron. “Todos ahora llevan bolso de mano para no pagar por bodega y yo necesitaba cosas del nene”, se lamenta.

Para ellas no fue todo. El 7 de mayo su vuelo de retorno fue suspendido por cuatro ocasiones hasta viajar el 8 en la tarde, sin que la línea les reconozca lo que debieron pagar por hotel con el argumento de que el problema era climatológico. Lo que sí lograron es que reprogramen el retorno de su amiga a Guayaquil o perdería el tiquete.

(El Universo)