Detalles Publicado el Viernes, 10 Enero 2020

Los 20 años de la dolarización en Ecuador motivaron varios espacios de debate sobre la medida, en los sectores académico y empresarial.

El sistema fue adoptado el 9 de enero de 2000 durante el gobierno de Jamil Mahuad, razón por la cual ayer hubo dos conversatorios en las universidades Espol, en Guayaquil, y de Especialidades Espíritu Santo, de Samborondón. El primero contó con la participación de expositores internacionales.

Manuel Hinds, exministro de Hacienda de El Salvador, y Carlos Ernesto González, vicepresidente de la Fundación Libertad en Panamá, coincidieron en sugerir a Ecuador que liberalice el sistema financiero.

Los ponentes explicaron que la economía ecuatoriana, a diferencia de las de sus países, también dolarizados, no ha empujado este otro paso que propiciará el ingreso de nuevos bancos, una mejor competencia y la reducción de las tasas.

En el segundo conversatorio relataron la estabilidad monetaria del país en las últimas dos décadas, debilidades de la dolarización y la importancia de fortalecer la moneda.

Joyce de Ginatta, presidenta de la Federación Interamericana Empresarial, indicó que se requiere un plan económico para atraer inversionistas.

Mientras Mauricio Pozo, exministro de Economía, señaló que hace falta competencia del mercado financiero con un esquema distinto. Consideró que el actual es “ineficiente”.

Pablo Lucio Paredes, columnista de Diario EL UNIVERSO, destacó los avances junto al dólar, pero resaltó “que falta abrirse al mundo”.

En el evento también participó Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, entre otros.

Mientras, el miércoles, en la Universidad Católica de Guayaquil, Alberto Dahik Garzozi, Jorge Gallardo Zavala y Alberto Acosta Burneo participaron en el conversatorio “Dolarización, dos décadas después”.

Acosta, director de la revista Análisis Semanal, habló de los beneficios de tener una moneda sana como el dólar, cuyo manejo no está a la merced de los gobiernos. “Beneficia el comercio internacional porque ya no hay el riesgo de la devaluación permanente, que no es otra cosa que reducir los precios internos, empezando por el salario, vía devaluaciones el salario era más bajo...”.

Dahik, exvicepresidente del Ecuador, en cambio, rememoró con un recorte de EL UNIVERSO, que en octubre de 1998 desde el exilio en Costa Rica alertó sobre la crisis bancaria y que, sin poder decirlo textualmente, recomendó dolarizar al país.

“Si en 1998 hacíamos lo que debíamos hacer, no había feriado bancario; y el presidente Mahuad me llamó en febrero de 1999 y me dijo: ‘Alberto, qué harías’. Está en el periódico (le respondió)”, dice.

Gallardo, exministro de Economía, sostuvo que una vez dolarizados, la renegociación de bonos y la deuda externa, de la que formó parte por pedido del entonces presidente Gustavo Noboa, permitió que la medida salga a flote. “Fue fundamental la reestructuración de la deuda para la dolarización...”.

Visión empresarial

La Cámara de Comercio de Guayaquil organiza hoy el evento “20 años de la dolarización en Ecuador”, desde las 09:00 hasta las 12:00. Entre los expositores estará Manuel Hinds, promotor de la medida en El Salvador. (El Universo)