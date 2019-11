1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Noviembre 2019

De aprobarse el proyecto de ley económica que se debate estos días en la Asamblea Nacional, el servicio de las plataformas internacionales será gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 12%. Cada compañía decidirá cómo recaudar ese tributo.

Por ejemplo, Netflix asumirá el 6% y el resto lo cobrará a sus clientes. Así lo indicó el ministro Andrés Michelena en una entrevista con El Telégrafo sobre esta y las cuatro reformas que se plantean para la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

¿Por qué se decide cobrar IVA a las plataformas digitales?

Es un servicio que viene de afuera del país, pero que se consume adentro. Netflix tiene 400.000 clientes en Ecuador y ellos cobran alrededor de $ 13 millones. Ese dinero se va al exterior porque no pagan el impuesto a la venta que debe existir.

Todas las aplicaciones internacionales que hacen negocio aquí pagarán este impuesto de ventas. Netflix ha aceptado que ese impuesto sea compartido entre la empresa (6%) y el cliente (6%). Hemos propuesto a todas las plataformas que ellos vean la mejor alternativa para que no pierdan mercado y sean competitivas.

¿Eso no afectará al desarrollo de emprendimientos nacionales en esta área?

No aplica a las plataformas internas. Ellos ya pagan Impuesto a la Renta. No castigamos la innovación nacional.

También se propone cobrar un impuesto del 10% a los planes pospago. ¿No es contradictorio a la política de Ecuador Digital?

En Ecuador hay 16 millones de líneas telefónicas; de ellas, 5 millones son pospago y 11 millones prepago que no se topan. El Presidente me pidió que busque la forma de bajar las tarifas para que este impuesto del 10% no afecte al bolsillo de los ecuatorianos.

¿Cómo lo harán?

Optimizamos la infraestructura estatal y la privada. El Decreto Ejecutivo 876 autoriza a Celec a distribuir, además de energía, internet. Se cuenta con 5.800 km fibra óptica; a donde llegue la energía eléctrica, llegará internet.

En cuanto a la infraestructura privada, las antenas, que antes eran individuales por cada operadora, ahora una será compartida por las tres compañías. Las antenas restantes se reubicarán en los lugares en donde no haya conectividad.

Con estas dos decisiones se genera un ahorro de casi el 50% en la operación de las telefónicas. Además, la cobertura de 4G aumenta del 50% al 80%.

¿Cómo se logrará la reducción de las tarifas?

Para abaratar los costos de internet, el próximo año haremos compras masivas en Miami con todos los proveedores. Compraremos a $ 1,20 cada Mb/s y ya no a $ 2,40.

El transporte de cada Mb7s antes costaba $ 9, ahora costará $ 2,70 por utilizar la infraestructura de Celec. El decreto permite que esta empresa pública sea carrier de internet, por lo que ahora es un operador más del país.

¿Cuándo y a cuánto bajarán las tarifas del servicio?

El plan de internet en casa de $ 20 bajará a $ 15 en noviembre; a $ 11 en diciembre; y a $ 9,50 en febrero. El costo se reduce el 55%.

¿La reducción aplica a todas las operadoras en todo el país?

Hay 400 operadoras de internet a nivel nacional. El Presidente se reunirá con ellas el 12 de noviembre y entregará, como Estado, internet barato a través de Celec. La decisión ahora es ir por quienes no tienen el servicio o quienes pagan tarifas altas. Empezaremos en las zonas rurales y económicamente deprimidas.

Sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, ¿en qué consiste el Artículo 39.1 que trata del devengamiento de los ingresos de las operadoras?

Significa que el dinero que las operadoras pagan por el espectro al Estado ya no irá a la caja fiscal sino que se reinvertirá en los sectores que el Gobierno decida. Se han priorizado la educación, salud y carreteras. Queremos que todos los hospitales y las escuelas tengan conectividad.

Eso es importante porque el próximo año lanzaremos el sistema único de agendamiento médico. Todo el sistema de salud estará conectado para tomar citas y hacer consultas médicas. Esto descongestionará el nivel de atención primario, que representa el 75% del sistema. El ahorro al Estado será de $ 300 millones.

También se reforma el plazo de los títulos de otorgamiento de espectro y hay una reducción del pago por concentración de mercado. ¿Podría explicar esos cambios?

El título habilitante de otorgamiento del espectro se amplía de 15 a 20 años. Y el otro cambio (reforma al Artículo 34) significa que quienes ofrezcan más cobertura y más líneas telefónicas no pagarán más impuestos. Sí pagarán el Impuesto a la Renta, pero no se les castigará por tener más cobertura. Eso es una barrera para el desarrollo de las telecomunicaciones. No se elimina el pago, lo reducimos a la mitad.

¿Cuál es la cuarta reforma?

Se refiere a que el espectro sea validado por normas y estándares internacionales a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Hemos iniciado una consultoría con ellos para valorar las bandas que sacaremos a concurso (700, 2,5 y 3,5). También evaluarán las bandas anteriores asignadas para ver si hay oportunidad de renegociación de un solo contrato con las telefónicas que vencen en 2023. Estamos viendo cómo unir la renegociación y la nueva licitación de bandas.

¿Es decir que se pospuso el concurso previsto para este noviembre?

Sí, porque mandamos la reforma recién este mes. No podemos lanzar el concurso sin la autorización del devengamiento de los ingresos y eso hay que hacerlo por ley. Esperamos la valoración de la UIT para que diga cuánto vale cada banda y proceder al concurso. (El Telégrafo)