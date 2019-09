1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Septiembre 2019

Un diferencial positivo de USD + 2.40 por barril (más dos dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos) adicional al valor del crudo de referencia WTI, (West Texas Intermediate), ofertó la empresa estatal Unipec America INC., la cual fue adjudicada por la Empresa Pública PETROECUADOR para la exportación de un volumen total de 3’600.000 +/-5% barriles de crudo Oriente de 24°API.

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, explicó que “con este diferencial ofertado, el crudo ecuatoriano recibirá un premio, que generará un ingreso estimado de USD 234 millones, en beneficio del país.” Añadió que esta venta spot, es la tercera del año y que continuarán realizando este tipo de transacciones que permiten que el crudo ecuatoriano sea más competitivo en el mercado internacional.

Para este concurso internacional, EP Petroecuador invitó a 53 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron once (11) excusas y diez (10) ofertas de las empresas: BP Products North America INC., ENAP (Empresa Nacional de Petróleo), Glencore LTD., Petrochina International CO. LTD., Shell Western Supply and Trading Limited, Tesoro Refining and Marketing Company LLC., Trafigura PTE. LTD., Unipec America INC., Valero Marketing and Supply Company y Vitol INC.

Esta venta de crudo Oriente estará regida bajo el Crudo Marcador West Texas Intermediate (WTI).

A la apertura de ofertas asistieron autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional, de la Jefatura de Control y Lavado de Activos de EP PETROECUADOR, representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC) y de las compañías oferentes.

Esta nueva venta en el mercado spot es la tercera del 2019 y la octava que se realiza en el actual Gobierno, cuya política hidrocarburífera permitió que EP PETROECUADOR libere crudo para la venta directa y así conseguir mejores precios y condiciones para el petróleo ecuatoriano, lo que permite mejores beneficios para la economía del país.