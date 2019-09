1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 02 Septiembre 2019

Desde esta semana, el sistema del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) opera bajo las nuevas reglas de entrega de créditos hipotecarios que, entre otras cosas, amplían la cobertura de financiamiento de hasta un 100 % en viviendas terminadas (nuevas o usadas) de hasta $ 130.000, con tasas de interés que van desde los 5,99 % y a 25 años plazo.

No obstante, los afiliados deberán cumplir los siguientes requisitos: El solicitante no debe tener más de 77 años, tener como mínimo 36 aportes de forma individual o de forma solidaria (si se incluye a cónyuges), que las últimas 13 aportaciones se hayan realizado de forma consecutiva, no estar vencido con las deudas que se tengan con el IESS, Biess y otras entidades del sistema financiero; en el caso de los empleadores, no encontrarse en mora con el IESS y, en el caso de los jubilados, gozar con la pensión de vejez del Seguro Social.

Por otra parte, el afiliado o jubilado tendrá que acreditar la capacidad de endeudamiento que tiene, esto es el 40 % de sus ingresos netos, una vez deducidas todas las deudas reportadas por el buró de crédito.

Según ha informado el Biess, la página web de la institución ha empezado ya a receptar varias solicitudes de las personas interesadas en acceder a los nuevos préstamos, generando un amplio tráfico de consultas.

Esto, se advirtió, ha hecho que las consultas en el portal se hagan con ciertas intermitencias, problema que podría extenderse durante esta primera semana de atención.

La entidad informó que los interesados podrán conocer más detalles de los servicios en la feria que el Biess programa del 4 al 8 de septiembre, en el Palacio de Cristal de Guayaquil.

(Expreso)