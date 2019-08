1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 30 Agosto 2019

Unas 200 mujeres de Guayaquil, Quito, Manta, Puyo, Ibarra, Ambato y Esmeraldas han sido beneficiadas de la Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE) Ecuador.

La iniciativa se lleva adelante desde 2018. Lo impulsa la embajada de Estados Unidos y la implementa la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El gremio explicó que AWE es un programa de emprendimiento a mujeres, a través de la capacitación empresarial bajo la modalidad E-learning en una plataforma en internet y presencial. Ello permite fortalecer las competencias para generar crecimiento y desarrollo de negocios.

Según cifras de la CCQ, un 73% identificó una mejora en los ingresos de las participantes y un 36% registró un crecimiento en la generación de empleo. Adicionalmente se generaron nuevos encadenamientos productivos que posibilitarán la importación y exportación de productos. Al final de las capacitaciones un 91% de las mujeres mejoraron su marca. Para ello hubo ferias de emprendimiento charlas motivacionales y asistencia a eventos.

Hasta 2020, de acuerdo a Patricio Alarcon, presidente de la CCQ, el programa busca llegar a 1.500 mujeres llegando a 40 ciudades.

En tanto, Hugo Ojeda, director de la Escuela de Negocios, dijo que para la tercera promoción, que arrancó este viernes en Conquito, se seleccionaron 30 mujeres de más de 700 aplicaciones en Quito. Hay diversidad de emprendimientos en servicios, comercio, alimentos, artesanías, tecnología, agroindustria, entre otros.

Con este tipo de proyectos, indicó Lorena Montalvo, directora de Conquito, se ayuda a enfrentar el desempleo y la pobreza que afectan sobre todo a jóvenes y mujeres.

Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, dijo que la iniciativa para 2025 es llegar a más de 50 millones de mujeres en todo el mundo.

En Ecuador, agregó, inició en 2017 con un piloto. Hasta final de 2.019 se capacitarán a 180 mujeres en 6 ciudades.

Fitzpatrick señaló que más de un 10% de las beneficiarias exporta sus productos al exterior incluyendo su nación.

El proyecto ganó el premio Excepcional Organization of Excellence otorgado por la organización She is Foundation. Reconoció los mejores proyectos que potencian el empoderamiento de la mujer. (El Universo)