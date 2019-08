1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Agosto 2019

A partir del 21 de septiembre, los dueños de autos que aún tienen pendientes pagos por el impuesto a la contaminación vehicular, también conocido como impuesto verde, podrán acogerse efectivamente a los beneficios de la recién aprobada ley derogatoria de dicho tributo. Esto es el perdón de multas, recargos e intereses y la rebaja del 50% del pago del 2019 para vehículos con cilindraje mayor a 2.500 c. c.

El impuesto verde se aplicaba a vehículos con cilindraje de 1.500 c. c. en adelante y con una vida de al menos cinco años. Este tributo, que se puso en vigencia en el 2012, fue subiendo porque en los primeros años el gobierno de Rafael Correa decidió cobrar solo el 20% de este entre 2012 y 2015, y el 50% entre 2016 y 2018.

En el 2019 el impuesto verde ya tenía que ser cancelado en el 100% del valor, lo que generó protestas que terminaron en la ley derogatoria publicada en el Registro Oficial (RO) el 15 de agosto pasado.

Sin embargo, los beneficiarios no pueden acogerse de manera inmediata. Según la Resolución NAC-DGERCGC19-00040 del Servicio de Rentas Internas (SRI), publicada en el RO el 21 de agosto, el ente tendrá 30 días para realizar las reformas tecnológicas necesarias y ajustar los valores.

Darío Paladines, vocero del colectivo Fuera Impuesto Verde, explica que actualmente se encuentran a la espera de que el SRI realice esos ajustes, para entonces acercarse a realizar los pagos de capital correspondientes.

Comenta que si bien la ley logró derogar el impuesto verde a partir del 2020, esta deja a varios ciudadanos fuera del beneficio pese a que se ha demostrado –dijo– que se trata de un “impuesto antitécnico”.

Tanto en la ley como en la resolución del SRI se indica que en el 2019 los beneficiados del 50% de rebaja del impuesto serán los automotores con cilindraje de 2.500 en adelante. Esto quiere decir que automotores con cilindraje menor (1.600 c. c., 1.800 c. c., 2.000 c. c., 2.200 c. c.) sí pagarán el impuesto completo.

Paladines comentó que durante este periodo en el cual el SRI está realizando los cambios tecnológicos necesarios, los dueños de este tipo de automotores están siendo castigados porque las autoridades de tránsito los detienen y les imponen multas ya que no tienen todos los pagos en regla, o incluso se les recargan los pagos de multa por calendarización.

En todo caso, de manera general los dueños de este tipo de vehículos deberán pagar un valor equivalente a lo que cancelaron en el 2018. Sin la ley derogatoria, este año les habría tocado pagar el doble.

Por ejemplo, si un vehículo de 2.500 c. c. pagó en el 2018 $ 47,25 por impuesto verde, en el 2019 le tocaba pagar $ 95,5; pero ahora por la rebaja pagará lo mismo que en el 2019.

El impuesto a la contaminación vehicular significó, entre enero del 2012 y julio del 2019, una recaudación de $ 846,7 millones, a un promedio de $ 100 millones por año, calcula Rentas Internas.

El Gobierno había calculado que este año ingresarían al fisco $ 124 millones por este impuesto. Sin embargo, hasta la fecha solo se han recaudado $ 77 millones. El saldo podría llegar pero solamente al 50%, según la rebajas aprobadas en la ley derogatoria.

Compensación ¿Cómo podría el Gobierno compensar la baja de ingresos por la eliminación del impuesto verde? Según Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, lo lógico para recuperar la pérdida de recaudación es que se haga un recorte del gasto en igual proporción. “Lamentablemente, el Gobierno no parece estar dispuesto a realizar recortes. Por ello se puede avizorar que en la próxima reforma tributaria se tomen medidas para levantar esos y otros fondos necesarios. Puede haber baja de exenciones u otras alternativas”, comenta el analista. Darío Paladines, de Fuera Impuesto Verde, consideró que esta derogatoria no debería servir de pretexto para gravar con más tributos a la ciudadanía. (El Universo)