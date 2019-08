1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 10 Agosto 2019

Tras la confirmación de la presencia de la plaga del banano, denominada Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), por parte de autoridades colombianas en bananeras de La Guajira, el ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Xavier Lazo, aseguró desconocer al momento de dónde surgió la fuente de contaminación; sin embargo, afirmó que se reforzarán las medidas de bioseguridad para evitar la diseminación. Dijo que este también es un tema de responsabilidad del productor.

La tarde del jueves se confirmó la presencia del hongo en el país vecino por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Desde el Ministerio, ¿cómo se reforzarán los controles?

Las acciones son las mismas. Esta alerta ha estado confirmada desde el inicio, más bien ahora lo que hay que hacer es trabajar con más compromiso, vincular a otros actores que no hayan sido inicialmente activados, como por ejemplo los gobiernos provinciales. Acabamos de tener (el jueves) una reunión con los prefectos y avanzar en ese sentido. El mensaje nuevamente es de calma, pero de mucha acción y estar preocupados obviamente, pero sobre todo ocupados.

¿Existe un presupuesto destinado a estos controles?

Sí, es un presupuesto de $ 18 millones que va a tener Agrocalidad para comunicación, capacitación, mejorar nuestra capacidad analítica (para) podernos anticipar a una posible etapa de erradicación.

¿Cómo se enteró de la presencia del hongo?

Nos informamos a través de la comunicación oficial del ICA.

¿Ha mantenido diálogos con las autoridades colombianas sobre el tema?

El (pasado) lunes hubo la reunión de ministros y sanitaria, uno de los objetivos que queríamos lograr de esa reunión es llegar a muchas cosas, una de ellas, mantener una comunicación fluida. Aquí, continentalmente hablando, mientras más exitoso sea Colombia conteniendo la enfermedad, el resto de países seremos exitosos en mantenernos en esta etapa de exclusión.

Al momento, ¿conocen cómo llegó el hongo al vecino país?

Eso está en investigación, hay algunos supuestos. Es importante también más o menos un tema forense donde los estudios nos permitan saber el origen y la fuente de contaminación.

¿Hay resultados?

No, todavía no, eso es parte del compromiso en este encuentro de poder unir todos los esfuerzos para saber las raíces del problema.

Sin resultados del origen de contaminación, ¿es posible evitar una situación similar en Ecuador?

Bueno, las vías de contaminación son diversas y nosotros lo hemos comunicado, puede ser a través de personas, del agua, aire, por eso toda la línea de defensa de los posibles ingresos como la frontera norte, los puertos, aeropuertos están siendo fortalecidos.

¿Cree que la reacción de los bananeros pueda ser negativa ante esta noticia?

No pueden haber reacciones negativas, las reacciones todas tienen que ser en positivo y para poder mantenernos libres de esta enfermedad, no solo a través de los puntos de posible entrada al país, ya de aquí en adelante es una responsabilidad del productor para mantener su cultivo libre de la enfermedad, cuidar su patrimonio familiar y cuidar al patrimonio agrícola ecuatoriano.

¿Qué se está realizando para ayudar al productor? Quizás en capacitaciones o líneas de crédito...

Nosotros vamos a ser más agresivos en comunicar las opciones de líneas de crédito de activos fijos para poder fortalecer todos esos planes de bioseguridad que deben tener las fincas. Pero también un pediluvio, por ejemplo, puede costar algo más barato como

$ 1, portando una caneca de cinco galones y poniendo desinfectante; entonces no hay razón para que el productor, primero no se capacite, no se concientice de esto y no se active de los controles que debe tener. También hay muchos temas culturales y de hábitos que deben ser puestos en práctica para prevenir.

¿Cuáles prácticas?

Al momento de hacer la faena del enfunde. (Por ejemplo), el enfundador pone un cuchillo y clava en la planta, eso ya no se puede hacer. Es una forma práctica que obedece a un hábito a mejorar y evitar eso para que (el hongo) no se disemine. (El Universo)