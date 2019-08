1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Agosto 2019

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, adjudicó a la empresa FREEPOINT COMMODITIES LLC, la exportación de 360.000 barriles +/- 10% de Fuel Oil No. 4.

Fueron invitadas a presentar sus ofertas 44 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de EP Petroecuador. Se recibieron ocho excusas y 4 ofertas de las empresas: Freepoint Commodities LLC, Glencore Ltd., Trafigura Pte. Ltd. y Vitol Inc.

La comisión de apertura de ofertas de esta licitación internacional estuvo presidida por el Gerente de Comercio Internacional, Ing. Mauricio Samaniego, representantes de las áreas Comercial y Jurídica. Además de los representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC) y empresas oferentes.

Una vez revisadas y analizadas las ofertas, se definió como ganadora del concurso a la empresa FREEPOINT COMMODITIES LLC, que ofertó un diferencial de – 0.69 USD$ por barril. De acuerdo con los términos y condiciones de esta licitación, el volumen ofertado saldrá del país en dos cargamentos de 180.000 barriles +/- 10% cada uno, la primera ventana de carga será entre el 10 y 12 de agosto de 2019. El marcador internacional para este producto es: USGC HSFO.