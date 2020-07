1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 03 Julio 2020

La fecha de reinicio de la LigaPro depende del debate del plenario del COE Nacional, integrado por ministros y expertos en varios temas, manifestó este viernes el director de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar.

"La decisión depende de la semaforización, de la evolución de la pandemia y del comportamiento de la ciudadanía", dijo.

Ante ello, no se atreve a adelantar criterio sobre el reinicio del torneo ya que aún no cuentan con los análisis de las mesas de trabajo. "No lo hemos debatido en el COE, ni siquiera está en el orden del día del siguiente plenario".

"El protocolo de la FEF para segunda categoría, acogió las observaciones y pasaron los tiempos adecuados de análisis. El problema es que no hubo un pedido formal de LigaPro sino hasta el domingo".

En caso de reiniciar el fútbol ecuatoriano, este se daría sin público y no sabemos si esto se mantendría así hasta fin de año.

Reiteró que en las mesas están puestas todas opciones y se espera por las observaciones, si es que existen, para que sean elevadas al plenario del COE y debaritlo. (PMB)