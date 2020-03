1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 55% (2 Votes)

La semana pasada, días antes de que miles de mujeres salieran a las calles para exigir un alto a los feminicidios, una noticia sacudió las redes sociales: la detención del delantero del club América, Renato "N", de 29 años, por presuntamente haber agredido físicamente a su esposa Lucely Chalá, y a la hermana de ésta, de nombre Karen, de 24 y 31 años, respectivamente. En exclusiva con TVNotas, Lucely nos recibió en la habitación del hospital donde se recuperaba de las lesiones que sufrió y nos compartió cómo era su relación con el futbolista y el desgarrador relato de lo que ocurrió la noche del pasado jueves 5 de marzo.

-Lucely, ¿cómo conociste a Renato "N"?

"Renato y yo venimos del mismo pueblo, El Juncal (en Ecuador). En 2013, nos hicimos novios y al año siguiente comenzamos a vivir juntos; en 2015, nació nuestro primer hijo, lo cual nos llenó de gran felicidad".



-En 2016, se vinieron a México...

"Estábamos de vacaciones en Ecuador y en ese entonces él jugaba en un equipo de Holanda. En ese entonces, vivíamos allá y en nuestra relación no había tantos problemas. Todo marchaba bien y se logró una negociación para que jugara con el América y nos pusimos muy contentos de venir a México".



-¿Cuándo iniciaron los problemas?

"Renato siempre ha sido voluble; con él los momentos buenos eran muy buenos, pero los malos eran muy malos. En ese entonces había discusiones, gritos, era violento con sus palabras, lastimaba mucho, me insultaba, sus enojos eran muy fuertes, pero nunca me pegó".

-¿Qué podía propiciar un momento malo?

"Es que con Renato nunca se sabía; a veces podía estar bien y de repente explotaba por cosas leves, como que yo llegara tarde a una cita con él; podía durar una semana o dos molesto conmigo".



-¿Renato acostumbra beber?

"Sí va de fiesta y toma, pero él no tiene problemas con el alcohol".



-¿Alguna vez lo viste consumir drogas?

"No, nunca".

-Ahorita estás embarazada, pero nos enteramos de que tuviste una pérdida recientemente…

"Así es. Entre nosotros las cosas empeoraron a partir de finales del año pasado; en septiembre, él me dijo que era momento de hacer crecer la familia y yo dejé de cuidarme; en noviembre quedé embarazada, pero desgraciadamente justo en Navidad perdí a mi bebé".



-Pero volvieron a embarazarse...

"Dios nos concedió quedar nuevamente embarazados muy pronto; actualmente, tengo nueve semanas de gestación".



-Lucely, ¿tú y Renato “N” estaban pasando por una crisis de pareja?

"Sí, comenzamos a tener problemas de pareja muy fuertes. Hace unas semanas, un día agarró sus cosas y se fue, pero al día siguiente regresó. En diciembre pasado, él se lesionó y tal vez eso le afectó; yo no supe en qué momento crecieron tanto las cosas, pero hace unas semanas me dijo que quería que nos separáramos".

-¿Qué hiciste entonces?

"Como él comenzó a ser grosero conmigo, acudí con el abogado Ricardo Heinch para ver qué procedía ante la violencia emocional y verbal con la que él me presionaba psicológicamente, pues me menospreciaba".



-¿Te llegó a presionar económicamente?

"Sí, me decía que no me iba a dar dinero, pero yo sólo le pedía que cumpliera con la obligación de los alimentos, que eso lo determina la ley, tanto por nuestro hijo como por el tiempo que estuvimos juntos".



-¿Qué pasó la noche del 5 de marzo, cuando a él lo detuvieron por presuntamente agredirte a ti y a tu hermana Karen?

"Desde que estoy con Renato, hemos tenido problemas con su familia; ellos nunca nos han dejado tranquilos y cuando están ellos, él es otra persona. Y justamente, dos días antes (de la noche de la agresión), Renato mandó a traer de Ecuador a sus familiares: su hermana Alexandra, el esposo de ella, Marlon; su hermano Bayron y su esposa Tania, y Víctor, un amigo en común, quienes se quedaron en nuestra casa". (Exclusiva de TVNotas)