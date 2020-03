Gran triunfo 3-0 ante Japón

David Hulmes/Con su clasificació a las Finales de la Copa Davis por Rakuten de Madrid, Ecuador hizo historia en Japón y volvió a lo más alto de la competencia luego de 10 años. Del 23 al 29 de noviembre, Ecuador jugará las Finales junto a otros 17 equipos, mientras que Japón tendrá que competir en el Grupo Mundial I en septiembre.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo derrotaron a Ben Mclachlan y Yasutaka Uchiyama por 7-6(3) 6-3 en una hora y 42 minutos en el Bourbon Beans Dome de Miki para estampar el 3-0 que selló la clasificación de Ecuador, luego de que el viernes Emilio Gómez y Roberto Quiroz pusieran a los sudamericanos 2-0 arriba con sus victorias en singles.

Después de un primer set muy tenso que desembocó en un tie-break, la doble falta de Uchiyama le abrió la puerta a los visitantes. Fue de nuevo Uchiyama quién sufrió un break en el segundo juego de la nueva manga. El equipo local, clasificado 10 puestos por encima del visitante, tuvo sus oportunidades, pero no las pudieron capitalizar.

La dupla nipona llegaba con sólo una victoria en sus seis emparejamientos previos, contra Bosnia y Herzegovina en 2008. En contraste, Escobar, que ganó tres de sus cuatro choques previos en dobles -cayó solo contra los brasileños Marcelo Melo y Bruno Soares en 2017-, marcó rápidamente el buen ritmo con su pareja Hidalgo para ir estirando la diferencia en el tanteador dejando a los locales atrás y marcando el tercer punto para la visita.

“Finalmente nos tocó. Se nos dio hoy. Vamos al Grupo Mundial. El esfuerzo y los años valen la pena”, remarcó Escobar después del partido.

“Estoy feliz. La verdad, venimos trabajando duro para este momento…Siempre hemos sido un equipo muy unido... El ranking en Copa Davis siempre hemos sabido que cuenta poco. Era una serie muy dura y la hemos podido ganar. Esto es increíble. Nos vamos a Madrid”, concluyó Hidalgo.

Para Uchiyama fue especialmente duro perder el partido después de caer el viernes en el tie-break del tercer set de su individuales en manos de un inspirado Quiroz, 186 puestos por detrás de él. Quiroz ganó su partido por 7-6(4) 2-6 7-6(8) dejando el marcador con el 2-0 poco después de que el líder del equipo, Emilio Gómez, ganara al veterano Go Soeda 7-5 7-6(3).

Japón ha tenido dos bajas importantes esta semana. Primero, la de Yoshihito Nishioka, No. 48, quien no viajó a Japón desde EE.UU. en caso de no poder regresar al país norteramericano por las restricciones impuestas por el coronavirus.

Segundo, la del número 31 Kei Nishikori, quien se incorporaba al equipo después de sufrir una lesión de codo que le obligó a retirarse en el US Open del año pasado, y que no estaba en condiciones de competir. El exnúmero 4 del mundo no juega un partido de Copa Davis desde 2016.

Ecuador viajará a Madrid, en noviembre, para estar en lo más alto de la competencia, nivel en el que no participaba desde 2010. (daviscup.com) (jtr)