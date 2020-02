1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 27 Febrero 2020

Aunque aseguró que sería un orgullo representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos 2020, el ciclista Richard Carapaz, máximo referente de este deporte en el país, aseguró ayer que desde la Secretaría del Deporte no hay ningún tipo de acercamiento con él. Además, aseveró que la falta de organización prima en esa cartera de Estado respecto a lo que sería su participación en Tokio.

El vigente campeón del Giro de Italia no culpó a la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) por lo que llamó “falta de diálogo” con miras a planificar su presencia en Tokio, sino que el ciclista apuntó al máximo organismo del deporte nacional.

“Este problema viene desde más arriba, viene de la Secretaría del Deporte (cuya cartera de Estado es liderada por Andrea Sotomayor). De allí debería surgir el acercamiento porque (los JJ. OO.) son un evento muy importante, pero no se lo toma de esa manera”, dijo la Locomotora de Carchi luego de un acto de presentación del Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Richard Carapaz.

“Uno, de buenas a primeras, no puede ir a competir en unos Juegos Olímpicos solo porque ya me toca. Debe haber una planificación como en todo y no porque es un año de olimpiadas y toca ir”, añadió.

Ecuador tiene dos cupos ganados en la modalidad de ruta para competir en Tokio, algo que el ciclista carchense calificó como “histórico”.

Pero para ir, insistió, “debe haber una planificación como en todas las actividades. Conmigo el único acercamiento que hubo fue de parte del presidente de la FEC (Oswaldo Hidalgo) en la Vuelta al Ecuador (en noviembre pasado). Ahí me dijo: ‘Vamos a contar contigo’. Eso fue lo único”, reveló.

“Luego no he sabido nada. No sé si hay presupuesto, si vamos a ir. Pero esto no lo digo por mí, sino por el país. El 2019 fue de bastantes frutos (para Carapaz y varios pedalistas tricolores a nivel internacional) y creo que es la primera vez que tenemos tres cupos (dos en ruta y uno en la contrarreloj) y si no se los utiliza dejo a criterio de todos a ver en qué manos estamos”, agregó.

Además del vencedor del Giro, ahora en el Team Ineos de Gran Bretaña (escuadra que corre las pruebas élite del ciclismo mundial), tras dejar Movistar los otros candidatos para representar al país en la justa olímpica son Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez, Jefferson Alexander Cepeda y Jefferson Albeiro Cepeda, todos vinculados a clubes de Europa.

El carchense afirmó que siempre será “un orgullo” participar por Ecuador en una competencia, y mucho más en unos Juegos Olímpicos. “Esperamos estar en el evento, pero lamentablemente hay un poco de incertidumbre. Será un honor estar ahí”, refirió.

El deportista ratificó que este año el máximo objetivo con el Ineos será ganar nuevamente el Giro de Italia, a correrse en mayo próximo. Luego de ello tendrá unos 45 días de entrenamientos si es considerado para los Juegos. La competencia en Tokio se desarrollará entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

No obstante, la Locomotora otra vez habló de lo que –según él– son fallas de la Secretaría del Deporte. “Me gustaría saber cuál será el cuerpo técnico, los acompañantes, porque no es que Richard va a ir solo. Hay muchas cosas de por medio por planificar”, comentó. (El Universo)