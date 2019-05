1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Mayo 2019

Luego de la derrota sufrida de Ecuador 1-0 ante Italia en el Mundial de Polonia, el zaguero Jackson Porozo, dio declaraciones a radio La Redonda sobre su expulsión.



El jugador de la Mini Tri que dejó a sus compañeros con uno menos, arrancó diciendo que: "La verdad sí lloré, lloré, fue muy triste para mí salir expulsado, pero ahora hay que virar la página".



"La verdad, el arbitraje ya es trabajo de ellos, no podemos hacer nada. Ya cuando una tarjeta ya está, no podemos hacer nada", agregó el futbolista tricolor.



Porozo además supo hablar sobre los resultados del equipo en lo que va de Mundial, manifestando que: "Ha sido un poco complicado porque no se nos han dado las cosas pero trataremos de demostrar que por algo somos Campeones".

Por último, el defensa de la Sub-20 cerró expresando que: "El equipo jugó muy bien, más el segundo tiempo, Italia nunca tuvo posibilidades de hacer gol, fue algo muy complicado, muy doloroso para nosotros pero tenemos la oportunidad de salvar esto". (Ecuavisa)