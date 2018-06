La Hora de Quito

Jueves, 28 Junio 2018

Liga de Quito está cerca de ganar la primera etapa e instalarse –luego de tres años- en la final del fútbol ecuatoriano; sin embargo, a tres fechas de que culmine la fase, el equipo mostró debilidad.

El pasado lunes decidió no entrenar y ayer toda la plantilla, encabezada por el capitán Hernán Barcos, explicó por qué se tomó la decisión. El problema fue que la dirigencia no dejó por sentado, desde el inicio del Campeonato, los premios que los jugadores tenían que recibir por objetivos cumplidos.

De acuerdo con Barcos, en la mayoría de clubes en el mundo, “antes de empezar el torneo se dice esto se va a ganar por partido, por campeonato”, pero “acá no se lo hizo”. “Se arregló por partido. Estamos cerca de conseguir un objetivo y no sabemos cuál va a ser nuestro premio. No tenemos nada claro y al grupo (eso) le incomoda”.

Luego de la práctica, en el complejo de Pomasqui, los directivos Esteban Paz e Isaac Álvarez se reunieron con los deportistas para llegar a un acuerdo.

La situación

Además, Barcos aclaró un segundo tema. Junto al defensa Hernán Pellerano fueron calificados como mercenarios, pues a ellos se les acusa de la paralización. Sin embargo, afirmó que fue una decisión en conjunto. “Lo que nos duele es que nos llamen mercenarios. En el caso de Hernán llegó a fines de enero y el primer sueldo lo cobró en abril. Febrero no le pagaron porque no estaba apto para jugar... en lo personal me duele porque dejé un montón de oportunidades para volver a Liga”.

Liga de Quito es el puntero del Campeonato Nacional. Suma 42 puntos, cuatro más que su escolta, Barcelona. El lunes jugará ante Universidad Católica, que cuenta con el máximo anotador, Jhon Cifuente, quien registra 22 goles. Asimismo, la ‘Chatoleí’ también está en la lucha por ganar la etapa. Cuenta con 37 unidades.

Para Barcos, la decisión de no entrenar un día no va a afectar el desenvolvimiento del equipo. (JG)

