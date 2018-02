1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Febrero 2018

La situación en Rusia ya es un poco incómoda para el volante ecuatoriano Cristhian Noboa, quien desea tener más oportunidades de jugar con el Zenit, pero no es considerado por el técnico Roberto Mancini.

ebido a esto, el seleccionado ‘tricolor’ habría recibido 3 propuestas de otros clubes, -entre ellas una de Emelec- las cuales dialogó con el presidente del club europeo, según dijo al portal ‘Sport Express’ de Rusia.

“Si el club está interesado en mí, me quedaré, si no, elegiré la mejor opción para mí. Todo dependerá de la decisión del club. Pero si hay una oportunidad real de regresar a mi tierra natal, lo haré. Es difícil para mí imaginar un traspaso completo, porque los clubes ecuatorianos no tienen mucho dinero”, manifestó Noboa al medio ruso.

Además, el ‘Zar’, como es conocido el jugador ecuatoriano, aclaró que “la única opción real es que el Zenit me preste por cinco meses. Necesito jugar, luego volver a San Petersburgo, ver cómo van las cosas con el equipo y tomar una decisión final”. (El Telégrafo)