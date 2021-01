El Telégrafo de Guayaquil

Viernes, 22 Enero 2021

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo será jugador del Brighton Hove & Albion de la Premier League de Inglaterra. El joven futbolista de Independiente del Valle viajará a Europa este viernes 22 de enero de 2021.

El gerente deportivo del club sangolquileño, Santiago Morales, confirmó a la emisora Radio Activa de Cuenca que el futuro del santodomingueño será el modesto club británico. Las negociaciones entre ambos equipos llegaron a buen puerto y Caicedo asumirá el primer reto internacional en su naciente carrera.

Independiente del Valle le ayudó al ‘Moi’ a tramitar la visa de trabajo para trasladarse a Reino Unido. El miércoles 20 recibieron la autorización laboral, por lo que inmediatamente compraron el pasaje para el viaje aéreo.

A su llegada a la localidad de Brighton, en la costa sur de Inglaterra, se someterá a un examen médico, previo a la firma del contrato. Luego podrá integrarse a la plantilla.

Sin embargo, Caicedo no podrá jugar esta temporada en la Premier League porque el equipo no cuenta con plazas para jugadores extracomunitarios. En el fútbol europeo hay un límite para futbolistas cuya nacionalidad no pertenezca a la Unión Europea.

“No sabemos si lo prestarán a Bélgica”, dijo Morales, en referencia a una posible cesión corta al Union Saint Gilloise de la segunda división belga. El dirigente de Independiente del Valle aclaró que será decisión de la institución inglesa prestarlo a un determinado equipo, aunque cree que será un caso puntual por la inversión económica realizada.

Brighton Hove & Albion compró al seleccionado nacional, de 19 años, por seis millones de euros. La transacción fue únicamente sobre el 80% de sus derechos deportivos, lo que significa que en un futuro traspaso el conjunto ecuatoriano aún recibirá parte del porcentaje.

Caicedo fue la revelación de la LigaPro 2020. El joven volante brilló en el primer plantel de los Rayados del Valle, titular indiscutible en la alineación del español Miguel Ángel Ramírez. Sus buenas actuaciones en campeonato local y Copa Libertadores le valieron un lugar fijo en la Selección Ecuatoriana de Gustavo Alfaro. (I)

